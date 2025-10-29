Горшенина и Макаров пропустят этапы Гран-при и первенство России из-за травмы партнерши

Арина Горшенина и Илья Макаров пропустят этапы юниорской серии Гран-при России.

Об этом сообщил тренер танцевального дуэта Алексей Горшков .

«Пропускаем этапы Гран-при из-за разрыва сухожилия пальца руки у Арины. Сезон для ребят в силу понятных причин начался позже, не успели должным образом поработать над формой, поэтому решили, раз такое досадное обстоятельство, не форсировать и не усугублять. Сейчас Арина ходит в ортезе.

Первенство России, получается, пропускаем тоже. Но будем надеяться, что удастся выступить где-нибудь во второй половине сезона», – сказал Горшков.

На первенстве России среди юниоров 2025 года дуэт занял 4-е место в танцах на льду.