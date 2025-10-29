5

Артем Фролов: «После финала Гран-при России было тяжело прийти в себя. Выходил на лед, и казалось, что я как говно катаюсь»

Фигурист Артем Фролов рассказал о выгорании после финала Гран-при.

Анна Коломенская и Артем Фролов выступают в танцах на льду.

– Выглядите заряженными на сезон, в отличие от прошлого года, что поменялось в вашем внутреннем восприятии?

Фролов: После финала Гран-при России было тяжело в себя прийти. Не знаю, наверное, это какое-то эмоциональное выгорание: мне ничего не хотелось делать вообще. Выходил на лед, и казалось, что я как говно катаюсь! Хотя делал все как обычно. Но мне казалось, что что-то идет не так.

Мне кажется, переход (к Анжелике Крыловой – Спортс’’) пошел нам на пользу, я как-то нашел в себе внутренний покой, и все более-менее начало устаканиваться. Нам было очень интересно тренироваться в процессе.

Коломенская: Да, прямо не замечали, как проходит лед

Фролов: Мы много обсуждали, как будут складываться постановки, как должны раскатываться. Это очень интересно – как глоток свежего воздуха! Это и вернуло нам мотивацию. Под конец межсезонья уже очень хотелось поехать на соревнования.

– Аня, твое недельное завершение карьеры было на фоне выгорания или причины в чем-то другом?

Коломенская: Было много причин, я не хочу выносить это в публичное пространство. В течение всего прошлого сезона ощущала себя в каком-то безвыходном положении. Могу сказать, что очень долго обдумывала то решение. Но мы оба ни о чем не жалеем! Рады, что эти трудности привели нас туда, где мы сейчас. Надеемся, что это приведёт к чему-то еще более хорошему.

– Что заставило вернуться?

Коломенская: Это все Артем, его заслуга, к другому партнеру я бы не вернулась.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
