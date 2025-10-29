  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Анна Коломенская: «Прошла летом практику в «Коммерсанте», в отделе политики. Мою статью даже опубликовали на сайте и в газете»
6

Анна Коломенская: «Прошла летом практику в «Коммерсанте», в отделе политики. Мою статью даже опубликовали на сайте и в газете»

Фигуристка Коломенская рассказала, что ее статью опубликовали в «Коммерсанте».

Анна Коломенская выступает в танцах на льду с Артемом Фроловым. Спортсменка учится на журналиста в МГУ.

– Я не знаю, как мне удается все совмещать. В том году был еще первый курс, а тренировки были ранние. Мы заканчивали в час дня, и я успевала ходить на пары. Мне тяжело это давалось, но нравилось учиться. Мне и сейчас нравится, но за первый месяц учебы я в университете была два раза: первый – оплачивала обучение, второй – забирала чеки. В основном, когда мы приходим с тренировки, я вечером что-то почитаю, поделаю что-то по учебе.

Летом вообще было ужасно, потому что у нас было всего три недели отдыха, и в это время у меня была сессия – я не вывозила. Еще летом работала, хочу похвастаться: прошла летом практику в «Коммерсанте», в отделе политики. Мою статью даже опубликовали на сайте и в газете, там прямо подписано мое авторство. Когда тебе нравится то, чем занимаешься, тебя вообще на все хватит.

- Планируешь также в дальнейшем работать в политической журналистике?

– Посмотрим, пока не могу сказать точно, – сказала Коломенская.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Политика
Анна Коломенская
танцы на льду
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Артем Фролов: «После финала Гран-при России было тяжело прийти в себя. Выходил на лед, и казалось, что я как говно катаюсь»
сегодня, 12:01
⚡ Гран-при России. «Звезды Магнитки». Кагановская и Некрасов победили в танцах на льду, Леонтьева и Горелкин – 2-е, Шичина и Дрозд – 3-и
26 октября, 16:15
Петросян, Фролова, Кондратюк, Угожаев, Кагановская и Некрасов выступят на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске
13 октября, 09:54
Главные новости
Артем Фролов: «После финала Гран-при России было тяжело прийти в себя. Выходил на лед, и казалось, что я как говно катаюсь»
сегодня, 12:01
Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Лутфуллин, Игнатов, Муравьева, Садкова выступят на Гран-при России в Казани
сегодня, 11:36
«Слышу хруст голеностопа. Никогда такой боли не испытывал». Базин о травме на Кубке Первого канала-2024
сегодня, 11:26
Шепталина об интернете в Северной Корее: «Можно купить Wi-Fi в гостинице – два доллара за десять минут. Мы брали, чтобы созвониться с родными»
сегодня, 11:07
Тренер фигуристов Конкина о поездке в КНДР: «Больше всего запомнился праздник – 80 лет Трудовой партии. Видели Ким Чен Ына вживую, было очень зрелищно»
сегодня, 10:51
Жулин о судействе: «На этапах в Америке американцам ставят огромные баллы. У нас наоборот, выступаем за то, чтобы не расхолаживать спортсменов»
сегодня, 07:48
Вероника Жилина исполнила каскад тройной лутц – тройной риттбергер на тренировке
сегодня, 07:29Видео
Щербакова, Коляда, Кацалапов, Траньков будут комментировать этап Гран-при России среди юниоров в Красноярке
сегодня, 07:12
Базин сравнил недопуск танцоров с ДТП: «Я собирал документы для юристов два месяца, это дико выматывает. Думаю, в случае ребят с CAS – то же самое»
сегодня, 07:05
Расписание этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Двоеглазова, Угожаев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин
сегодня, 06:05
Ко всем новостям
Последние новости
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
11 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
10 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10 октября, 15:55Видео