Анна Коломенская: «Прошла летом практику в «Коммерсанте», в отделе политики. Мою статью даже опубликовали на сайте и в газете»

Фигуристка Коломенская рассказала, что ее статью опубликовали в «Коммерсанте».

Анна Коломенская выступает в танцах на льду с Артемом Фроловым. Спортсменка учится на журналиста в МГУ.

– Я не знаю, как мне удается все совмещать. В том году был еще первый курс, а тренировки были ранние. Мы заканчивали в час дня, и я успевала ходить на пары. Мне тяжело это давалось, но нравилось учиться. Мне и сейчас нравится, но за первый месяц учебы я в университете была два раза: первый – оплачивала обучение, второй – забирала чеки. В основном, когда мы приходим с тренировки, я вечером что-то почитаю, поделаю что-то по учебе.

Летом вообще было ужасно, потому что у нас было всего три недели отдыха, и в это время у меня была сессия – я не вывозила. Еще летом работала, хочу похвастаться: прошла летом практику в «Коммерсанте», в отделе политики. Мою статью даже опубликовали на сайте и в газете, там прямо подписано мое авторство. Когда тебе нравится то, чем занимаешься, тебя вообще на все хватит.

- Планируешь также в дальнейшем работать в политической журналистике?

– Посмотрим, пока не могу сказать точно, – сказала Коломенская.