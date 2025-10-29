Жулин о судействе: «На этапах в Америке американцам ставят огромные баллы. У нас наоборот, выступаем за то, чтобы не расхолаживать спортсменов»
Александр Жулин сравнил судейство в России и США.
«Я вижу, например, на этапах в той же Америке, где катаются американцы, им баллы ставят огромные. У нас наоборот, мы выступаем за то, чтобы не расхолаживать спортсменов.
Правильно это или нет, сказать сложно. Мне кажется, подход у каждой страны свой», – сказал заслуженный тренер России.
Наши судьи пытались стать объективными, пока не пришлось спасать Петросян и Кагановскую
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Советский спорт
