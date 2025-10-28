  • Спортс
  • Александр Жулин: «Петросян откатала слабее, чем в Китае, но это часть подготовки. Такие старты нужны, чтобы спортсмены не расслаблялись»
Александр Жулин: «Петросян откатала слабее, чем в Китае, но это часть подготовки. Такие старты нужны, чтобы спортсмены не расслаблялись»

Жулин оценил выступление Петросян на Гран-при России в Магнитогрске.

Фигуристка Аделия Петросян одержала на турнире победу. В произвольной программе она упала с четверного тулупа. 

«Она откатала слабее, чем (на олимпийском квалификационном турнире) в Китае, но это часть подготовки. Такие старты нужны, чтобы спортсмены не расслаблялись.

Сейчас уровень оценок более приземленный, нужно, чтобы все понимали, что просто никому не будет. Строгие оценки показывают, чтобы показать ребятам, что им есть над чем работать, в том числе и Аделии», — считает заслуженный тренер России Александр Жулин.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Советский спорт»
