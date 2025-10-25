8

Жулин о Петросян: «Она еще не набрала свою оптимальную форму. Когда это случится, результаты будут совсем другие»

Александр Жулин считает, что Аделия Петросян еще не набрала оптимальную форму.

Петросян лидирует после короткой программы (75,89 балла) на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Магнитогорске. Далее идут Анна Фролова (72,74), Ксения Гущина (70,60).

«Петросян – молодец, но она еще не набрала свою оптимальную форму. Когда это случится, результаты будут совсем другие. Также на нее влияет предстоящая Олимпиада, но Игры влияют на всех.

В таких соревнованиях, как Гран-при, еще необходимо определенное везение, чтобы не получить травму. Надеюсь, что повреждения стороной обойдут Петросян», – сказал заслуженный тренер России, чемпион мира и олимпийский призер в танцах на льду Жулин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
