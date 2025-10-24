Стрельцова о Тутберидзе: «Она очень красивая, всегда помогает, говорит нужные слова. Может подбодрить, может иногда подгонять, но это редко»

Фигуристка Виктория Стрельцова рассказала о тренере Этери Тутберидзе.

— Как в итоге оказалась у Этери Георгиевны?

— Просто пришла, показалась, «приходите завтра». И все. Вообще не волновалась на просмотре. Этери Георгиевна, конечно, присутствовала, поправляла мои ошибки. Я даже четверной тулуп там пробовала. Потом тренер что-то сказала маме, и мы остались в группе.

— Как бы ты охарактеризовала своего тренера?

— Она очень красивая, всегда помогает, говорит нужные слова. Может подбодрить, может иногда подгонять, но это редко, — сказала Стрельцова.