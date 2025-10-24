Роднина о недопуске российских лыжников: «Скандинавские страны три года без наших хорошо жили. Зачем же им в год Олимпиады портить себе обстановку»

Роднина считает, что россиян не допустили к соревнованиям из-за скандинавов.

21 октября Совет Международной федерация лыжных видов спорта (FIS) проголосовал против участия россиян в олимпийских квалификационных соревнованиях даже в нейтральном статусе.

«Это ведь не совсем FIS на пустил на Олимпиаду. Они же рассылали письма с обращением к федерациям по поводу допуска российских лыжников.

Тут, в первую очередь, надо говорить о скандинавских странах, которые показали свое истинное лицо. Они три года без наших лыжников хорошо жили. Зачем же им в год Олимпиады портить себе обстановку», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.