Открыта продажа билетов на этап Гран-при России по фигурному катанию в Москве
Началась продажа билетов на этап Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Четвертый этап Гран-при России «Золотой конек Москвы» пройдет 15-16 ноября. В программе – соревнования одиночников и танцевальных дуэтов, спортивные пары на этом этапе не выступают.
Билеты можно приобрести на сайте Kassir.ru. Цена билетов на короткую программу – от 250 до 5000 рублей, на произвольную – от 450 до 6000.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Kassir.ru
