Открыта продажа билетов на этап Гран-при России по фигурному катанию в Москве

Началась продажа билетов на этап Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Четвертый этап Гран-при России «Золотой конек Москвы» пройдет 15-16 ноября. В программе – соревнования одиночников и танцевальных дуэтов, спортивные пары на этом этапе не выступают.

Билеты можно приобрести на сайте Kassir.ru . Цена билетов на короткую программу – от 250 до 5000 рублей, на произвольную – от 450 до 6000.