Тарасова о возможном допуске фигуристов: «Но почему только в нейтральном статусе? Всю жизнь, что ли, без флага и гимна будем?»

Тарасова уверена, что российские фигуристы вернутся на турниры ISU в 2026 году.

Ранее появилась информация , что российских и белорусских фигуристов могут допустить к турнирам под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в сезоне-2026/27.

«Я так и думала, других мыслей не было. Но почему же только в нейтральном статусе? Мы столько лет без флага и гимна, всю жизнь, что ли, так будет? Надеюсь, что нет. Хотя наших спортсменов ни с кем не перепутают, но это результаты нашей страны», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Она также поблагодарила федерацию США за то, что ее представители не возражают против допуска россиян.

Сегодня «Р-Спорт» сообщил , что крупнейшие федерации, такие, как США и Япония, не против возвращения российских фигуристов на турниры.

«Я благодарна им за то, что они уважают наше фигурное катание и российских спортсменов. Мы часто бываем у них, преподаем в Америке и помогаем их спортсменам», – цитирует Тарасову РИА Новости .