Российских фигуристов могут допустить на международные турниры в сезоне-2026/27 («Р-Спорт»)

Российских и белорусских фигуристов могут допустить к турнирам ISU в 2026 году.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, в настоящее время Международный союз конькобежцев (ISU) анализирует вариант допуска в обеих возрастных категориях – юниорской и взрослой – в нейтральном статусе.

Россияне и белорусы отстранены от соревнований под эгидой ISU c марта 2022 года.

В сентябре этого года российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник в нейтральном статусе приняли участие в отборочном турнире на Олимпиаду-2026 в Пекине и выиграли его.

Отмечается, что в ISU довольны итогами проведения олимпийского квалификационного турнира. Положительный опыт этого старта, а также «отсутствие ухудшения политической обстановки» являются ключевыми факторами для принятия положительного решения по допуску россиян.

