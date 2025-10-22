13

США, Япония и другие влиятельные федерации не возражают против допуска российских фигуристов («Р-Спорт»)

США и Япония не возражают против возвращения российских фигуристов на турниры.

Об этом сообщает «Р-Спорт». Ранее появилась информация, что российских и белорусских фигуристов могут допустить к турнирам под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в сезоне-2026/27.

«Главной неожиданностью стало то, что против допуска россиян и белорусов на международные старты не стали высказываться представители крупнейших федераций – США, Японии и так далее.

Можно сказать, что они определенно не возражают против участия нейтральных атлетов в других турнирах. Вместе с тем негативное отношение к подобному сценарию выражают федерации ниже рангом – и их довольно много», – отметил источник «Р-Спорта». 

Россияне и белорусы отстранены от соревнований ISU с 2022 года.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
