  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Лев Лазарев: «Буду ли исполнять пять четверных – посмотрим по ходу сезона. Пока решили с тренером катать четыре квада, но как можно чище»
Лев Лазарев: «Буду ли исполнять пять четверных – посмотрим по ходу сезона. Пока решили с тренером катать четыре квада, но как можно чище»

Лев Лазарев рассказал, почему пока не исполняет пять квадов в произвольной.

Лазарев победил на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве, набрав 264,09 балла. В произвольной программе он исполнил четыре четверных прыжка.

«Доволен, что прокатал обе программы чисто. Уже чистых прокатов произвольной, по крайней мере, больше, чем за прошлый сезон. Конечно, произвольную можно еще улучшать, потому что перед риттбергером я все-таки выкинул гидроблейд, чтобы потом точно сделать второй лутц.

Планирую ли исполнение пяти четверных прыжков? Мы посмотрим по ходу сезона. Я флип прыгаю и достаточно стабильно сейчас. В целом вставить пять четверных можно, но в прошлом сезоне был всего один чистый прокат, и это не очень хорошо. Мы с тренером решили, по крайней мере на данный момент, катать четыре четверных, но как можно чище», – добавил Лазарев.

Фигурист отметил, что ему не тяжело находить мотивацию, катаясь на юниорском уровне.

«Мотивация у меня не пропадет. Я все так же тренируюсь. Тем более в юниорах тоже интересно выступать. Для того, чтобы выходить во взрослые, нужно еще прыгать четверные и в короткой программе, они должны быть еще стабильнее. Дальше выступлю на этапе Гран-при в Красноярске», – приводит слова Лазарева ТАСС.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
