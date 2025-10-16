  • Спортс
  • Никита Володин: «Занимаюсь немецким для себя, чтобы давать интервью. Это очень важно – говорить на языке страны, которую ты представляешь»
Никита Володин: «Занимаюсь немецким для себя, чтобы давать интервью. Это очень важно – говорить на языке страны, которую ты представляешь»

Никита Володин рассказал о жизни в Германии и подготовке к Олимпиаде.

Володин выступает в парном катании с Минервой Фабьен Хазе, они – двукратные призеры ЧМ и чемпионы Европы. Фигурист перешел в Германию из России в 2023 году.

– Выстроили уже подготовку по сезону, чтобы подойти к Олимпиаде на пике? Или будете по ходу смотреть, что улучшать?

– Думаю, это больше задача для Дмитрия Николаевича [Савина], который смотрит на наше состояние по сезону, на то, как идет сезон: какие у нас слабые стороны, какие сильные, на что нужно обратить внимание.

Будем использовать опыт из предыдущих сезонов. Мне кажется, что это будет похоже на то, как мы готовились к чемпионатам мира в Монреале и Бостоне. Наверное, даже немножко сильнее. Так что мы, как обычно, идем по плану Дмитрия Николаевича.

– Часто удается с ним контактировать? С кем работаете в Германии?

– Видимся мы не часто, только на соревнованиях или на спортивных сборах перед ними. Общаемся, в основном, по телефону – он скидывает план на ближайшую неделю, который мы должны выполнять.

Непосредственно в Берлине контроль этого плана осуществляет Кнут Шуберт – это наш местный тренер, с которым мы постоянно работаем, даже больше, чем с Дмитрием Николаевичем.

Он каждый день стоит с нами на льду, следит, чтобы мы все делали. Психологически настраивает мою партнершу, наверное — в этом плане попроще, так как он тоже немец, может на ее родном языке очень грамотно настроить, объяснить, успокоить.

– Как у тебя сейчас построен быт?

– Я живу в общежитии для спортсменов сборной Германии. У меня есть две свои комнаты и большая общая кухня, где мы все готовим. Есть все, что нужно – туалет, душ, большая кровать. Готовлю, естественно, сам. Если что-то в номере сломалось, пишешь местному мастеру – он приходит, все чинит. Не нужно тратить время на какой-то дополнительный быт, все постоянно функционирует.

– С кем-то из общежития успел познакомиться?

– Мы очень редко видимся, потому что все спортсмены – у всех свое расписание. Наверное, раз в неделю можем как-то пересечься: поздороваться, спросить, как дела, и на этом все. Я дополнительно занимаюсь немецким, поэтому мне очень сложно приходить вечером с уставшей головой и еще общаться на немецком.

– Немецким занимаешься для себя? Или планируешь еще сдавать какие-то экзамены?

– Естественно, уровня В1 недостаточно. Занимаюсь дополнительно для себя, чтобы давать интервью, появляться в медиапространстве. Это же очень важно – говорить на языке страны, которую ты представляешь, – сказал Володин.

«Не остался в Америке, потому что не хотел жить в дне сурка». Наш фигурный тренер готовит европейских чемпионов

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoОлимпиада-2026
пары
Минерва Фабьен Хазе
logoсборная Германии
Дмитрий Савин
Никита Володин
