Савкина и Грачев не будут выступать в дуэте из-за проблем со спиной у партнера

Фигуристы Дарья Савкина и Матвей Грачев не будут кататься вместе.

Об этом сообщил журналист Владислав Жуков.

Савкина и Грачев встали в пару в марте этого года. До этого Грачев выступал в танцевальном дуэте с Софьей Тютюниной, а Савкина – с Александром Вахновым.

«Распалась пара Дарья Савкина/Матвей Грачев. Ранее Даша сообщила, что ребята берут перерыв из-за проблем со здоровьем у партнера. Но, как оказалось, речь не о «перерыве», а о полноценном прекращении сотрудничества» – написал Жуков в телеграм-канале «Лапидарность».

Ранее Савкина сообщала в соцсети, что дуэт не выйдет в сезон из-за проблем со спиной у партнера.