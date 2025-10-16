Савкина и Грачев не будут выступать в дуэте из-за проблем со спиной у партнера
Фигуристы Дарья Савкина и Матвей Грачев не будут кататься вместе.
Об этом сообщил журналист Владислав Жуков.
Савкина и Грачев встали в пару в марте этого года. До этого Грачев выступал в танцевальном дуэте с Софьей Тютюниной, а Савкина – с Александром Вахновым.
«Распалась пара Дарья Савкина/Матвей Грачев. Ранее Даша сообщила, что ребята берут перерыв из-за проблем со здоровьем у партнера. Но, как оказалось, речь не о «перерыве», а о полноценном прекращении сотрудничества» – написал Жуков в телеграм-канале «Лапидарность».
Ранее Савкина сообщала в соцсети, что дуэт не выйдет в сезон из-за проблем со спиной у партнера.
