Губерниев о школе Загитовой за 1,253 млрд рублей: «Значит, бюджет все это позволяет. Можно только порадоваться за Алину»
Дмитрий Губерниев пожелал Загитовой удачи с ее школой.
Школа Алины Загитовой будет открыта в Казани в рамках Центра фигурного катания. Объект планируется сдать летом 2026 года, цена контракта на строительство составляет 1,253 млрд рублей. Источник финансирования – бюджет Татарстана.
«Это значит, что бюджет все это позволяет. Можно только порадоваться за Алину. Загитова – это имя, афиша, публика и аттракцион. Могу только сказать: «В добрый путь».
Надеюсь, что там найдется место для детско-юношеской спортивной школы с тренерами. А дети будут радоваться, занимаясь фигурным катанием или даже другими видами спорта», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Губерниев.
Нашли контракт на школу Загитовой: 1,253 млрд, экстренная смена названия, сдача к декабрю-2026
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости