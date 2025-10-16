Губерниев о школе Загитовой за 1,253 млрд рублей: «Значит, бюджет все это позволяет. Можно только порадоваться за Алину»

Дмитрий Губерниев пожелал Загитовой удачи с ее школой.

Школа Алины Загитовой будет открыта в Казани в рамках Центра фигурного катания. Объект планируется сдать летом 2026 года, цена контракта на строительство составляет 1,253 млрд рублей. Источник финансирования – бюджет Татарстана.

«Это значит, что бюджет все это позволяет. Можно только порадоваться за Алину. Загитова – это имя, афиша, публика и аттракцион. Могу только сказать: «В добрый путь».

Надеюсь, что там найдется место для детско-юношеской спортивной школы с тренерами. А дети будут радоваться, занимаясь фигурным катанием или даже другими видами спорта», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Губерниев.

