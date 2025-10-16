8

Нина Пинзарроне не выступит на этапах Гран-при в Канаде и Японии

Бельгийская фигуристка Нина Пинзарроне пропустит серию Гран-при.

Спортсменка была заявлена на этапы в Канаде и Японии, но сейчас ее имя зачеркнуто в списках, размещенных на сайте ISU.

В мае этого года сообщалось, что Пинзарроне получила травму на тренировке. 

Пинзарроне – двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы в женском одиночном катании, призер этапов Гран-при.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ISU
Нина Пинзарроне
logoсборная Бельгии
женское катание
logoГран-при
