Нина Пинзарроне не выступит на этапах Гран-при в Канаде и Японии
Бельгийская фигуристка Нина Пинзарроне пропустит серию Гран-при.
Спортсменка была заявлена на этапы в Канаде и Японии, но сейчас ее имя зачеркнуто в списках, размещенных на сайте ISU.
В мае этого года сообщалось, что Пинзарроне получила травму на тренировке.
Пинзарроне – двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы в женском одиночном катании, призер этапов Гран-при.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ISU
