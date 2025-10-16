Алина Горбачева не выступит на этапе Гран-при России в Красноярске

Алина Горбачева пропустит этап Гран-при России в Красноярске.

Ранее фигуристка сообщала о незапланированном отпуске и о том, что «травмы выбивают из подготовки».

«Дорогие болельщики, вынуждена сообщить, что не смогу принять участие в Гран-при в Красноярске. Хочется верить, что дальше неприятности будут обходить меня стороной», – написала Горбачева.

Этап серии Гран-при России в Красноярске пройдет с 31 октября по 3 ноября.