Алина Горбачева не выступит на этапе Гран-при России в Красноярске
Алина Горбачева пропустит этап Гран-при России в Красноярске.
Ранее фигуристка сообщала о незапланированном отпуске и о том, что «травмы выбивают из подготовки».
«Дорогие болельщики, вынуждена сообщить, что не смогу принять участие в Гран-при в Красноярске. Хочется верить, что дальше неприятности будут обходить меня стороной», – написала Горбачева.
Этап серии Гран-при России в Красноярске пройдет с 31 октября по 3 ноября.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Горбачевой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости