Никита Володин: «У нас с Хазе есть все для подготовки к сезону – помогают федерация, спонсоры. В прошлом сезоне приходилось экономить»

Никита Володин рассказал, кто помогает их паре с Минервой Фабьен Хазе.

Володин , выступающий в парном катании, перешел в сборную Германии из России в 2023 году. В сентябре этого года он получил немецкое гражданство.

– С получением паспорта Германии твоя жизнь в стране как-то поменялась?

– Да никак не поменялась. До этого у меня был вид на жительство, который, в принципе, дает все то же самое, только на выборах голосовать не можешь. Вот и вся разница. Гражданство дается на всю жизнь, поэтому мне не надо обновлять какие-то документы – могу всю жизнь здесь жить, если захочу.

– Федерация как-то помогает с подготовкой к сезону?

– Да, они помогают там, где могут. У нас есть определенные лимиты, выделенные на нас – мы используем их для поездок на соревнования, на сборы для подготовки к сезону.

– Хватает на полноценный сезон?

– С федерацией больше общается моя партнерша, она точно знает все подробности. Я знаю в общих чертах – наверное, хватает не на все. Допустим, Катарина Витт оплатила нам костюмы, еще какие-то моменты.

Нам помогает не только федерация, естественно. Есть еще сторонние спонсоры, плюс олимпийский комитет в Берлине. Так что в сезоне у нас есть все, что нужно для подготовки.

– Дополнительно подрабатывать не приходится?

– Сейчас – нет, так как есть призовые с предыдущего сезона.

– А в прошлом году?

– Скорее, в каких-то моментах приходилось экономить.

– На продуктах?

– Немного да. Но, скорее, на чем-то, кроме продуктов, – например, на одежде. Сейчас уже можно хорошо одеться, хорошо покушать, еще что-то. Всего вдоволь, – сказал чемпион Европы, двукратный призер чемпионатов мира Володин.

