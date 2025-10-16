Татьяна Тарасова: «Следила за Гран-при России, Лазарев просто потряс меня. Давыдов – прекрасный тренер»
Лазарев победил на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве, набрав 264,09 балла. В произвольной программе он исполнил четыре четверных прыжка. Спортсмен тренируется у Сергея Давыдова.
– Следила за этапом Гран‑при. Главное, что у нас есть ребята, которые будут кататься долго и на очень высоком уровне и претендовать на сборную команду страны.
Большое спасибо тренерам, кто наравне со взрослыми спортсменами работает с юниорами. Это разная работа и разные часы. Это очень важно, конечно, этих тренеров нужно беречь и им всячески помогать.
– Может, чьи‑то выступления понравились и можете выделить?
– Могу, конечно, Льва Лазарева. Он тренируется у Сергея Давыдова, прекрасный тренер. Последние годы показывает прекрасные работы со своими спортсменами‑юниорами.
Они очень правильно научены и катаются музыкально, делают не только элементы, а понимают, что они делают, катают настоящую программу. Этот мальчик просто потряс меня, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.