1

Татьяна Тарасова: «Следила за Гран-при России, Лазарев просто потряс меня. Давыдов – прекрасный тренер»

Тарасова заявила, что ее потрясли выступления Льва Лазарева.

Лазарев победил на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве, набрав 264,09 балла. В произвольной программе он исполнил четыре четверных прыжка. Спортсмен тренируется у Сергея Давыдова

– Следила за этапом Гран‑при. Главное, что у нас есть ребята, которые будут кататься долго и на очень высоком уровне и претендовать на сборную команду страны.

Большое спасибо тренерам, кто наравне со взрослыми спортсменами работает с юниорами. Это разная работа и разные часы. Это очень важно, конечно, этих тренеров нужно беречь и им всячески помогать.

– Может, чьи‑то выступления понравились и можете выделить?

– Могу, конечно, Льва Лазарева. Он тренируется у Сергея Давыдова, прекрасный тренер. Последние годы показывает прекрасные работы со своими спортсменами‑юниорами.

Они очень правильно научены и катаются музыкально, делают не только элементы, а понимают, что они делают, катают настоящую программу. Этот мальчик просто потряс меня, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
мужское катание
Сергей Давыдов
Лев Лазарев
logoсборная России
logoТатьяна Тарасова
logoСерия Гран-при России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Лев Лазарев: «Буду ли исполнять пять четверных – посмотрим по ходу сезона. Пока решили с тренером катать четыре квада, но как можно чище»
9сегодня, 17:01
⚡ Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Лазарев победил, Ленков – 2-й, Малютин – 3-й
705сегодня, 15:27
Лев Лазарев: «Я вырос, сейчас рост где‑то 162 сантиметра. Но эти изменения пока ни на чем особо не сказываются»
5вчера, 19:34
Главные новости
Нина Пинзарроне не выступит на этапах Гран-при в Канаде и Японии
756 минут назад
Алина Горбачева не выступит на этапе Гран-при России в Красноярске
27сегодня, 17:06
Лев Лазарев: «Буду ли исполнять пять четверных – посмотрим по ходу сезона. Пока решили с тренером катать четыре квада, но как можно чище»
9сегодня, 17:01
Минспорт Татарстана о Центре фигурного катания в Казани: «Вопрос о размещении других секций, помимо школы Загитовой, находится в проработке»
9сегодня, 16:38
ISU сообщил, что медали и призовые Валиевой еще не перераспределены, так как ожидаются результаты судебного разбирательства
63сегодня, 16:25
⚡ Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Лазарев победил, Ленков – 2-й, Малютин – 3-й
705сегодня, 15:27
Софья Смагина: «Кроме четверного тулупа, у меня в арсенале есть еще сальхов. Работаю над тройным акселем»
3сегодня, 15:04
«Скоро поделимся снимками». Косторная показала, как проходила фотосессия сына
9сегодня, 14:25Видео
София Дзепка: «Мне было важно попробовать зайти на два ультра-си в программе. Чуть-чуть не хватило для того, чтобы выехать второй тулуп»
6сегодня, 14:19
⚡ Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Дзепка победила, Смагина – 2-я. Федотова – 3-я
632сегодня, 12:22
Ко всем новостям
Последние новости
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
сегодня, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
1вчера, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
311 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1310 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
59 октября, 13:13