Дарья Усачева: «Жить в Пекине намного дешевле, чем в Москве. Такси стоит 150 рублей, а машина при этом – комфорт плюс»

Дарья Усачева рассказала о дешевизне жизни в Пекине.

Фигуристка после завершения спортивной карьеры работает по контракту тренером в Китае.

– В Пекине дорого жить?

– Нет, намного дешевле, чем в Москве. Вот возвращаясь к твоему вопросу, что удивило, – удивили цены. Я привыкла к московским, которые вечно повышаются.

Возьмем такси: здесь я часто езжу до работы – это 14 юаней, где-то 150 рублей. А машина при этом – как минимум комфорт плюс был бы в России. Я когда увидела цены, так удивилась. И они не меняются, от спроса не зависят – цена всегда одна.

Да и в магазинах я удивилась, когда увидела цены на продукты. Так что жить тут дешево с точки зрения базовых потребностей. Например, одежда или косметика стоят так же, как у нас.

– Но работать выгоднее здесь?

– Конечно. Я бы не поехала, если бы в Москве было выгоднее. Но на контрактах всегда такая история, заработок отличается от того, что можно получить на постоянной работе, – сказала Усачева в интервью Спортсу’’.

Бывшая ученица Тутберидзе тренирует в Китае в 19 лет. Мы с ней поговорили

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
