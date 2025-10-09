1

Гиоргобиани о Trialeti Trophy: «Все говорили, что я сумасшедшая, но я была уверена, что привезу в Грузию большое фигурное катание»

Глава Федерации фигурного катания Грузии высказалась о турнире в Тбилиси.

Турнир Trialeti Trophy пройдет с 9 по 11 октября.

«Это была мечта всей моей жизни, без преувеличения. Все говорили, что я сумасшедшая, но я была уверена, что привезу в нашу Грузию большое фигурное катание.

Мне было важно, чтобы наши спортсмены смогли выступить дома. Они всегда соревнуются в гостях, а я хотела дать им атмосферу своего старта», – сказала Мариам Гиоргобиани.

Топ-фигурка дебютирует в Грузии – домашний турнир самой амбициозной команды сезона

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Trialeti Trophy
logoISU Challenger
Мариам Гиоргобиани
сборная Грузии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Trialeti Trophy. Браун, Эгадзе, Ямамото, Литвинцев, Александр Селевко представят короткие программы
3сегодня, 06:38
Trialeti Trophy. Дэвис и Смолкин, Демужо и Ле Мерсье, Беккер и Эрнандес покажут ритм-танцы
сегодня, 05:50
Trialeti Trophy. Губанова, Хэ Ин Ли, Гутманн, Пеццетта, Ватанабе представят короткие программы
1сегодня, 04:40
Главные новости
Самоделкина о травме: «Мы много работали над тройным акселем. На одной из тренировок нога застряла во льду, и колено выкрутилось»
5 минут назад
Ника Эгадзе: «Я не представлял, как круто выступать дома, на своем катке. Настолько счастлив, что даже не нервничаю»
239 минут назад
Алиса Лью вернула короткую программу прошлого сезона
4сегодня, 07:33
Мемориал Панина. КМС. Петрова, Сарафанова, Шарапова, Лисс, Юрова, Диана Мильто представят короткие программы
38сегодня, 07:00Live
Чемпионат Москвы. Кондратюк, Савосин, Сарновский, Федоров, Самсонов, Ковалев покажут короткие программы
3сегодня, 06:38
Trialeti Trophy. Браун, Эгадзе, Ямамото, Литвинцев, Александр Селевко представят короткие программы
3сегодня, 06:38
Вайцеховская о рейтингах фигурного катания на ТВ: «Ни один канал не станет транслировать соревнования, которые идут 5-6 часов кряду»
11сегодня, 06:25
Trialeti Trophy. Дэвис и Смолкин, Демужо и Ле Мерсье, Беккер и Эрнандес покажут ритм-танцы
сегодня, 05:50
Чемпионат Москвы. Пасечник и Чиризано, Шичина и Дрозд, Рыбакова и Махноносов, Жданова и Бабаев-Смирнов выступят с ритм-танцами
2сегодня, 05:33
Trialeti Trophy. Губанова, Хэ Ин Ли, Гутманн, Пеццетта, Ватанабе представят короткие программы
1сегодня, 04:40
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Шимада, Кушида, Бат, Титова, Юн Со Чжин, Хо Чжи Ю, Гургенидзе, Шифрина выступят с короткими программами
сегодня, 06:55
Гран-при среди юниоров. Такахаши, Уэмура, Казанеки, Лонг, Круглов покажут короткие программы
сегодня, 06:43
Мемориал Панина. Фефелова и Валов, Билибина и Кашаев, Тихонова и Лысов выйдут на лед с ритм-танцами
2вчера, 19:26
Мемориал Панина. Касинс и Брегей, Камалдинова и Маришин, Третьякова и Саморуков покажут короткие программы
вчера, 19:05
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45
Дмитрий Губерниев: «Поздравляю Косторную и Куницу с пополнением в семье. Для чего мы живем? Чтобы видеть счастливые глаза наших детей»
63 октября, 16:28
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо – 3-и
3 октября, 13:56
Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
31 октября, 18:19
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24