Гиоргобиани о Trialeti Trophy: «Все говорили, что я сумасшедшая, но я была уверена, что привезу в Грузию большое фигурное катание»

Глава Федерации фигурного катания Грузии высказалась о турнире в Тбилиси.

Турнир Trialeti Trophy пройдет с 9 по 11 октября.

«Это была мечта всей моей жизни, без преувеличения. Все говорили, что я сумасшедшая, но я была уверена, что привезу в нашу Грузию большое фигурное катание.

Мне было важно, чтобы наши спортсмены смогли выступить дома. Они всегда соревнуются в гостях, а я хотела дать им атмосферу своего старта», – сказала Мариам Гиоргобиани.

