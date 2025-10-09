Гиоргобиани о Trialeti Trophy: «Все говорили, что я сумасшедшая, но я была уверена, что привезу в Грузию большое фигурное катание»
Глава Федерации фигурного катания Грузии высказалась о турнире в Тбилиси.
Турнир Trialeti Trophy пройдет с 9 по 11 октября.
«Это была мечта всей моей жизни, без преувеличения. Все говорили, что я сумасшедшая, но я была уверена, что привезу в нашу Грузию большое фигурное катание.
Мне было важно, чтобы наши спортсмены смогли выступить дома. Они всегда соревнуются в гостях, а я хотела дать им атмосферу своего старта», – сказала Мариам Гиоргобиани.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
