1

Trialeti Trophy. Губанова, Хэ Ин Ли, Гутманн, Пеццетта, Ватанабе представят короткие программы

Губанова, Хэ Ин Ли и Гутманн выступят с короткими программами на Trialeti Trophy.

Фигуристки выйдут на лед 9 октября. 

Trialeti Trophy

Тбилиси, Грузия

Женщины

Короткая программа

Начало – 13.00 по московскому времени.

Первая разминка

1. Ава Мари Зиглер (США)

2. Ида Кархунен (Финляндия)

3. Анастасия Губанова (Грузия)

4. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

5. Мария Сенюк (Израиль)

Вторая разминка

7. Старр Эндрюс (США)

9. Ринка Ватанабе (Япония)

Третья разминка

12. А Сон Ен (Южная Корея)

Четвертая разминка

16. Анна Пеццетта (Италия)

18. Стефания Яковлева (Кипр)

Пятая разминка

23. Лара Наки Гутманн (Италия)

24. Ким Со Ен (Южная Корея)

Полный состав участниц – здесь. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Анастасия Губанова
Хэ Ин Ли
Ринка Ватанабе
Ава Мари Зиглер
Анна Пеццетта
logoсборная Японии
Старр Эндрюс
Лара Наки Гутманн
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoISU Challenger
Trialeti Trophy
logoсборная Южной Кореи
женское катание
Ида Кархунен
logoсборная Израиля
А Сон Ен
logoсборная Финляндии
сборная Грузии
Мария Сенюк
Ким Со Ен
результаты
сборная Кипра
logoсборная США
Стефания Яковлева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мемориал Непелы. Гутманн победила, Пеццетта – 2-я, Йоос – 3-я, Сенюк – 4-я, Петрыкина – 8-я
1127 сентября, 12:05
Мемориал Непелы. Гутманн выиграла короткую программу, Пеццетта – 2-я, Дюпюи – 3-я, Петрыкина – 15-я
3626 сентября, 15:13
Расписание мемориала Ондрея Непелы. Там выступят Аймо, Мемола, Грассль, Петрыкина, Ким Чхэ Ен, Смарт и Дик, Лопарева и Бриссо
1026 сентября, 05:00
Главные новости
Trialeti Trophy. Браун, Егадзе, Ямамото, Литвинцев, Селевко представят короткие программы
22 минуты назад
Trialeti Trophy. Дэвис и Смолкин, Демужо и Ле Мерсье, Беккер и Эрнандес покажут ритм-танцы
25 минут назад
Мемориал Панина. КМС. Петрова, Сарычева, Сарафанова, Шарапова, Лисс, Юрова, Диана Мильто представят короткие программы
2сегодня, 18:42
Чемпионка Европы Петрыкина взяла перерыв в соревнованиях
4сегодня, 17:59
Мухортова о двух стартах подряд: «Мы же делаем на тренировке эти прокаты. Почему бы не выступить при зрителях в соревновательной атмосфере?»
3сегодня, 17:50
Чемпионат Москвы. Пасечник и Чиризано, Шичина и Дрозд, Рыбакова и Махноносов, Жданова и Бабаев-Смирнов выступят с ритм-танцами
1сегодня, 17:33
Чемпионат Москвы. Кондратюк, Савосин, Сарновский, Федоров, Самсонов, Ковалев покажут короткие программы
1сегодня, 16:50
Мемориал Панина. КМС. Ленков выиграл короткую программу, Арсений Федотов – 2-й, Проценко – 3-й
135сегодня, 16:36
Чемпионат Москвы. Синицына победила, Захарова – 2-я, Куликова – 3-я
58сегодня, 15:36
Алена Косторная: «Когда ребенка мне показали, я лежу и думаю: «Господи, это что?» Он такой синий, отекший весь. Я вроде была рада, но он такой страшненький был»
58сегодня, 15:31
Ко всем новостям
Последние новости
Мемориал Панина. Фефелова и Валов, Билибина и Кашаев, Тихонова и Лысов выйдут на лед с ритм-танцами
54 минуты назад
Мемориал Панина. Касинс и Брегей, Камалдинова и Маришин, Третьякова и Саморуков покажут короткие программы
сегодня, 19:05
Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Абу-Даби
сегодня, 06:05
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45
Дмитрий Губерниев: «Поздравляю Косторную и Куницу с пополнением в семье. Для чего мы живем? Чтобы видеть счастливые глаза наших детей»
63 октября, 16:28
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо – 3-и
3 октября, 13:56
Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
31 октября, 18:19
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
28 сентября, 13:14