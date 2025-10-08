Trialeti Trophy. Губанова, Хэ Ин Ли, Гутманн, Пеццетта, Ватанабе представят короткие программы
Губанова, Хэ Ин Ли и Гутманн выступят с короткими программами на Trialeti Trophy.
Фигуристки выйдут на лед 9 октября.
Trialeti Trophy
Тбилиси, Грузия
Женщины
Короткая программа
Начало – 13.00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Ава Мари Зиглер (США)
2. Ида Кархунен (Финляндия)
3. Анастасия Губанова (Грузия)
4. Хэ Ин Ли (Южная Корея)
5. Мария Сенюк (Израиль)
Вторая разминка
7. Старр Эндрюс (США)
9. Ринка Ватанабе (Япония)
Третья разминка
12. А Сон Ен (Южная Корея)
Четвертая разминка
16. Анна Пеццетта (Италия)
18. Стефания Яковлева (Кипр)
Пятая разминка
23. Лара Наки Гутманн (Италия)
24. Ким Со Ен (Южная Корея)
Полный состав участниц – здесь.
