Trialeti Trophy. Эгадзе, Браун, Александр Селевко, Литвинцев, Каррильо выступят с произвольными программами
Фигуристы выйдут на лед 10 октября.
Trialeti Trophy
Тбилиси, Грузия
Мужчины, произвольная программа
Начало – 11:45 по московскому времени.
Первая разминка
1. Пабло Гарсия (Испания)
2. Никита Старостин (Германия)
3. Георгий Рештенко (Чехия)
4. Владимир Литвинцев (Азербайджан)
5. Кирилл Марсак (Украина)
Вторая разминка
6. Донован Каррильо (Мексика)
7. Владимир Самойлов (Польша)
8. Арлет Леванди (Эстония)
9. Ли Си Хен (Южная Корея)
10. Адам Хагара (Словакия)
Третья разминка
11. Томоки Хиваташи (США)
12. Даниэль Мартынов (США)
13. Александр Селевко (Эстония)
14. Джейсон Браун (США)
15. Ника Эгадзе (Грузия)
Положение после короткой программы
1. Ника Эгадзе (Грузия) – 89,60
2. Джейсон Браун (США) – 85,26
3. Александр Селевко (Эстония) – 79,97
4. Даниэль Мартынов (США) – 79,70
5. Томоки Хиваташи (США) – 79,55
6. Адам Хагара (Словакия) – 78,94
7. Ли Си Хен (Южная Корея) – 73,22
8. Арлет Леванди (Эстония) – 72,70
9. Владимир Самойлов (Польша) – 72,32
10. Донован Каррильо (Мексика) – 70,92
11. Кирилл Марсак (Украина) – 68,79
12. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 68,68
13. Георгий Рештенко (Чехия) – 64,98
14. Никита Старостин (Германия) – 61,09
15. Пабло Гарсия (Испания) – 55,46
Расписание Trialeti Trophy в Тбилиси: там выступят Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин, Губанова, Браун