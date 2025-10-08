0

Trialeti Trophy. Дэвис и Смолкин, Демужо и Ле Мерсье, Беккер и Эрнандес покажут ритм-танцы

Дэвис и Смолкин выступят с ритм-танцем на турнире Trialeti Trophy.

Фигуристы выйдут на лед 9 октября. 

Trialeti Trophy

Тбилиси, Грузия

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 17.00 по московскому времени.

Первая разминка

3. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)

4. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)

Вторая разминка

5. Мария Казакова – Владислав Касинский (Грузия)

6. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

7. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)

8. Диана ДэвисГлеб Смолкин (Грузия)

Третья разминка

9. Ангелина КудрявцеваИлья Каранкевич (Кипр)

Четвертая разминка

14. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)

15. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция)

Полный состав участников – здесь.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Мария Казакова
Лоисья Демужо
logoДиана Дэвис
logoГлеб Смолкин
Ангелина Кудрявцева
Илья Каранкевич
Фиби Беккер
logoISU Challenger
Селина Фраджи
Джеймс Эрнандес
Джейсон Чан
Холли Харрис
Trialeti Trophy
Владислав Касинский
танцы на льду
logoсборная Украины
logoсборная Японии
сборная Кипра
logoсборная Великобритании
Андрей Капран
Утана Йошида
Жан-Анс Фурно
сборная Австралии
Масая Морита
сборная Грузии
logoсборная Франции
Тео Ле Мерсье
результаты
Зои Ларсон
