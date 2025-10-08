Trialeti Trophy. Дэвис и Смолкин, Демужо и Ле Мерсье, Беккер и Эрнандес покажут ритм-танцы
Дэвис и Смолкин выступят с ритм-танцем на турнире Trialeti Trophy.
Фигуристы выйдут на лед 9 октября.
Trialeti Trophy
Тбилиси, Грузия
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 17.00 по московскому времени.
Первая разминка
3. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
4. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)
Вторая разминка
5. Мария Казакова – Владислав Касинский (Грузия)
6. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
7. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)
8. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
Третья разминка
9. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр)
Четвертая разминка
14. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)
15. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция)
