Турнир памяти Гринькова. Савосин, Ковалев, Федоров выступят по взрослым, Лазарев и Лукин – по юниорам

Савосин, Ковалев, Федоров, Лазарев выступят на Мемориале Сергея Гринькова.
24 сентября фигуристы покажут короткие программы.
Турнир памяти Сергея Гринькова
Москва
Мужчины
Начало короткой программы – 14:35 по московскому времени.
Фавориты: Роман Савосин, Артем Ковалев, Григорий Федоров, Егор Рухин.
Юниоры, КМС
Начало короткой программы – 12:30 по московскому времени.
Фавориты: Лев Лазарев, Марк Лукин, Климентий Толчинский, Ярослав Хрулев.
Полный список участников – здесь. Прямые трансляции покажет Mainstream.
