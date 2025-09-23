0

Турнир памяти Гринькова. Савосин, Ковалев, Федоров выступят по взрослым, Лазарев и Лукин – по юниорам

Савосин, Ковалев, Федоров, Лазарев выступят на Мемориале Сергея Гринькова.

24 сентября фигуристы покажут короткие программы.

Турнир памяти Сергея Гринькова

Москва

Мужчины

Начало короткой программы – 14:35 по московскому времени.

Фавориты: Роман Савосин, Артем Ковалев, Григорий Федоров, Егор Рухин.

Юниоры, КМС

Начало короткой программы – 12:30 по московскому времени.

Фавориты: Лев Лазарев, Марк Лукин, Климентий Толчинский, Ярослав Хрулев.

Полный список участников – здесь. Прямые трансляции покажет Mainstream.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
мужское катание
Климентий Толчинский
Егор Рухин
logoАртем Ковалев
Григорий Федоров
Лев Лазарев
турнир памяти Гринькова
Ярослав Хрулев
Роман Савосин
Марк Лукин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Первенство Москвы. Добромир Воронов победил, Карартынян – 2-й, Артем Федотов – 3-й
1545 сентября, 16:45
Первенство Москвы. Сарновский победил, Артем Федотов – 2-й, Добромир Воронов – 3-й
4816 марта, 16:06
Первенство Москвы. Сарновский выиграл короткую программу, Добромир Воронов – 2-й, Артем Федотов – 3-й
3134 марта, 14:45
Главные новости
Турнир памяти Гринькова. Яметова, Захарова, Нелюбова выступят по взрослым, Дзепка, Стрельцова, Парсегова – по юниорам
753 минуты назад
Гран-при среди юниоров. Мин Гю Со, Блэкуэлл, Мори и Супаташвили выступят с короткими программами
сегодня, 18:23
Короткая программа Самсонова поставлена под музыку к фильму «Миссия невыполнима»
9сегодня, 17:49Видео
Донован Каррильо: «Гуменник – очень сбалансированный фигурист, у которого есть все. Я очень рад, что россияне оказались в Пекине»
3сегодня, 17:29
Каррильо о работе с Дудаковым и Глейхенгаузом: «Это было 4 года назад, но я детально помню те уроки. До сих пор использую их методики в тренировках»
5сегодня, 17:24
Тарасова считает, что Гуменнику надо оставить 5 квадов в программе: «Нельзя облегчать задачу, пытаться себя беречь. Ты должен делать то, что позволит уверенно бороться»
13сегодня, 17:12
Ирина Слуцкая: «Верю, что к февралю Петросян и Гуменник еще приумножат свое мастерство»
4сегодня, 16:15
Гран-при среди юниоров. Калугина, Ван Ихань, Мураками, Ким Ю Сон покажут короткие программы
сегодня, 15:45
Татьяна Тарасова: «Если у Загитовой есть голос и слух, то надо пробовать петь, раз хочется. Пусть пробует, а мы послушаем»
43сегодня, 15:20
Акопова о турнире в Пекине: «Первые два дня были на стрессе, думали, что не сможем выступить. Нам не прилетел багаж»
8сегодня, 14:52
Ко всем новостям
Последние новости
Ковтун о Гуменнике и Петросян: «У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне»
121 сентября, 16:14
Инна Гончаренко: «Программы Гуменника произвели огромное впечатление. Он очень хороший катальщик, красивый, артистичный парень»
121 сентября, 12:16
Лидия Иванова: «Желаю Петросян выиграть Олимпийские игры. О втором месте даже думать не хочу»
2020 сентября, 19:31
Погорилая о победе Петросян: «Главное, чтобы наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. А прокат был шикарный»
520 сентября, 19:22
Трусова о тренерских подходах: «Не люблю, когда перебор похвалы. Нравится четкий рабочий процесс, требовательность без жесткости»
320 сентября, 19:07
Боброва о Петросян: «Самое главное – это здоровье, а также доехать до Олимпийских игр и выступить там еще лучше, чем сегодня и вчера»
20 сентября, 18:49
Александра Трусова: «Ребенок прекрасно спит днем, дает мне делать свои дела. Но ночью не спит. Муж всегда помогает, старается, когда есть возможность»
1520 сентября, 18:12
Трусова о Петросян и Гуменнике: «Рада, что наших спортсменов допустили. Они большие молодцы, что вышли на мировую арену и показали себя»
220 сентября, 18:01
«Думаю, Гуменник и Петросян могут смело бороться за олимпийское золото». Ишмуратова о фигуристах
1120 сентября, 15:52
Наталья Бестемьянова: «Петросян показала замечательный прокат. Можно только поздравить с тем, что теперь у нее есть квота на Олимпийские игры»
220 сентября, 15:44