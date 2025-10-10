Дело о лишении Дробязко гражданства Литвы не закрыто – оно вернется в административный суд

Дело о лишении фигуристки Маргариты Дробязко гражданства Литвы не закрыто.

Об это сообщила адвокат Сандра Понелене.

В сентябре 2023 года президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении Дробязко гражданства страны. Инициатива возникла на фоне выступления фигуристки в ледовых шоу Татьяны Навки .

Конституционный суд Литвы рассмотрел жалобу Дробязко по делу о правомерности персональных санкций и постановил, что Науседа имел право лишить фигуристку гражданства.

«Судебное разбирательство не завершено. Дело вернется в административный суд. Необходимо, чтобы административный суд рассмотрел вопрос о том, должным ли образом был применен закон о гражданстве», – сказала Понелене, добавив, что необходимо оценить, были ли выступления Дробязко «какой-то политической поддержкой России, угрозой интересам Литвы».

