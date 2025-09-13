Мемориал Рабер. Сарновский выступит на взрослом турнире, Карартынян, Малютин, Лукин, Артем Федотов – по КМС

Сарновский, Карартынян, Малютин, Лукин выступят на турнире Мемориал Ирины Рабер.

Мемориал Ирины Рабер

Москва

Мужчины

Начало короткой программы – 19:02 по московскому времени (13 сентября), прямую трансляцию покажет Федерация фигурного катания Москвы

Артемий Маринин

Никита Сенцов

Никита Сарновский

Иван Конихин

Александр Мельников

Юниоры, КМС

Начало короткой программы – в 17:44 по московскому времени (13 сентября), прямую трансляцию покажет Федерация фигурного катания Москвы

Никита Малютин

Эдуард Карартынян

Наиль Сагадулин

Марк Лукин

Артем Федотов

Даниил Жолобов

Николай Колесников

Павел Савченко

Александр Кузнецов

Алексей Ефременко

Алдар Самбуев

Степан Стенчиков

