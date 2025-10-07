Мухортова и Евгеньев о короткой программе под Besame Mucho: «История ближе к танго. Чувствуем себя в ней гармонично»

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев рассказали о новой короткой программе.

Фигуристы исполняют программу под песню Besame Mucho.

– В прошлом сезоне у вас был лирический образ в короткой программе, а в этом – страстный, эмоциональный. Насколько вам комфортно в выбранном образе и музыке?

Евгеньев: Мы любой образ стараемся пропустить через себя, стараемся его прожить.

Мухортова: И чтобы он сработал нам в плюс.

Евгеньев: Да, так нас учили, вот тот же Рамиль Мехдиев, он как большой артист говорил, что во время проката ты должен полностью погружаться в образ, того или чего ты катаешь. Ну и представлять, как будто бы катаешь не ты, а герой твоего рассказа. И вот поэтому не так важно, какая у нас программа, важно, как мы почувствуем себя в том образе, который пытаемся передать.

– Вам такой переход между образами не показался резким? Все достаточно комфортно прошло?

Мухортова: Вполне закономерно.

Евгеньев: Да, мы уже, мне кажется, столько образов на себя примерили... Это не совсем танго, но такая немножко танговая программа.

Мухортова: История ближе к танго. Гармонично себя чувствуем в этой истории.

Также пара оценила свое выступление на чемпионате Москвы, где они получили за короткую программу 66,09 балла.

«Проходяще, тренировочно. Как сказать еще?» – приводит слова Евгеньева «Чемпионат.com» .

«В целом выступление было очень неплохое. Улучшили некоторые элементы по сравнению с контрольными прокатами. Но, к сожалению, не все факторы сложились для выброса, хотя на разминке очень хорошо получился, а в прокате было досадное недоразумение.

В общем и в целом – эмоции хорошие, потому что катали уже гораздо легче, в удовольствие, и мне кажется, что в скорости мы сегодня прибавили», – добавила Мухортова.

Наши пары затевают суперсезон даже без Олимпиады. Кто закручивает главные интриги?