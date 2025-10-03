Анастасия Мухортова: «Цель на сезон – обойти себя прошлогодних. Пока не смотрим в сторону ультра-си, хотим чисто катать свой набор»

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев рассказали, какие цели ставят на сезон.

– Не могу не спросить по поводу четверного выброса. Вы как-то смотрите в сторону элементов ультра-си в парах?

Евгеньев: Пока, наверное, мы до конца не справились со своим набором, чтобы смотреть в сторону ультра-си.

Мухортова: Безусловно, четверным элементам есть место в парном катании. Сегодня мы увидели, как сделали четверной выброс Саша Бойкова с Димой Козловским.

Евгеньев: Мы их с этим, конечно, поздравляем!

Мухортова: Да, они большие молодцы, очень здорово он выглядел. Я даже не сразу осознала, что это был четверной! Мы видели, насколько это была колоссальная работа и как она велась весь прошлый год. Пока что смотрим чуть-чуть в другую сторону. Мы хотим катать чисто свой набор. К сожалению, на прокатах не со всем справились.

– Есть какие-то конкретные планы на сезон?

Мухортова: У нас цель – обойти самих себя, себя прошлогодних. Сейчас немного усложнили программу выбросом-лутцем, который в прошлом сезоне делали только на прыжковом турнире. В этом сезоне уже работаем исключительно над этими сложными выбросами. Небольшой шаг вперед сделали, осталось только показать это.

Евгеньев: Мы не думаем о местах, конечно. Но, как и любой спортсмен, хотим занимать высокие места. На данный момент наша цель – то, к чему мы действительно хотим прийти – это стабильность и чистота катания, плюс взаимодействие в паре.

У нас есть примеры действительно хорошей стабильной работы – это Александр Галлямов с Анастасией Мишиной, поэтому у них мы хотим взять стабильность. Взаимодействие у нас уже неплохое, будем стараться развивать его. Соединив эти факторы и сделав достаточно большое количество выступлений с удачными прокатами, будем надеяться, что места придут как следствие той работы, которую мы хотим провести по ходу сезона.