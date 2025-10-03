  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Анастасия Мухортова: «Цель на сезон – обойти себя прошлогодних. Пока не смотрим в сторону ультра-си, хотим чисто катать свой набор»
0

Анастасия Мухортова: «Цель на сезон – обойти себя прошлогодних. Пока не смотрим в сторону ультра-си, хотим чисто катать свой набор»

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев рассказали, какие цели ставят на сезон.

– Не могу не спросить по поводу четверного выброса. Вы как-то смотрите в сторону элементов ультра-си в парах?

Евгеньев: Пока, наверное, мы до конца не справились со своим набором, чтобы смотреть в сторону ультра-си.

Мухортова: Безусловно, четверным элементам есть место в парном катании. Сегодня мы увидели, как сделали четверной выброс Саша Бойкова с Димой Козловским.

Евгеньев: Мы их с этим, конечно, поздравляем!

Мухортова: Да, они большие молодцы, очень здорово он выглядел. Я даже не сразу осознала, что это был четверной! Мы видели, насколько это была колоссальная работа и как она велась весь прошлый год. Пока что смотрим чуть-чуть в другую сторону. Мы хотим катать чисто свой набор. К сожалению, на прокатах не со всем справились.

– Есть какие-то конкретные планы на сезон?

Мухортова: У нас цель – обойти самих себя, себя прошлогодних. Сейчас немного усложнили программу выбросом-лутцем, который в прошлом сезоне делали только на прыжковом турнире. В этом сезоне уже работаем исключительно над этими сложными выбросами. Небольшой шаг вперед сделали, осталось только показать это.

Евгеньев: Мы не думаем о местах, конечно. Но, как и любой спортсмен, хотим занимать высокие места. На данный момент наша цель – то, к чему мы действительно хотим прийти – это стабильность и чистота катания, плюс взаимодействие в паре.

У нас есть примеры действительно хорошей стабильной работы – это Александр Галлямов с Анастасией Мишиной, поэтому у них мы хотим взять стабильность. Взаимодействие у нас уже неплохое, будем стараться развивать его. Соединив эти факторы и сделав достаточно большое количество выступлений с удачными прокатами, будем надеяться, что места придут как следствие той работы, которую мы хотим провести по ходу сезона.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
logoАлександра Бойкова
logoсборная России
logoАнастасия Мишина
logoАнастасия Мухортова
logoДмитрий Козловский
logoДмитрий Евгеньев
пары
logoАлександр Галлямов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
ISU продолжит программу защиты спортсменов от оскорблений в соцсетях
531 минуту назад
Мемориал Дениса Тена. Дэвис и Смолкин, Несет и Маркелов, Фаббри и Айер выступят с ритм-танцами
3442 минуты назадLive
Мухортова и Евгеньев о программах: «Есть желание катануть что-то более театрализованное, добавить экспрессии. Наподобие того, что показал Кондратюк»
1сегодня, 11:23
Дмитрий Евгеньев: «Соколовская умеет поддержать и наставить. Когда у меня не получался лутц, она дала хороших люлей, а потом спокойно объяснила, в чем ошибка»
9сегодня, 11:11
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян, Дерошер и Трэшер, Уильямс и Льюэр покажут произвольные программы
сегодня, 10:56Live
Акатьева о Тутберидзе, Глейхенгаузе и Дудакове: «Это родные мне люди, я их очень люблю. Девять лет мы идем рука об руку, пусть так будет и дальше»
15сегодня, 10:52
Софья Акатьева: «Сильно волнуюсь на первых элементах, мне это мешает. Во второй половине программы уже кайфую, чувствую музыку, слышу трибуны»
5сегодня, 10:44
Софья Акатьева: «Я рада, что катаюсь здесь и сейчас. Буду это делать столько, сколько мне позволит здоровье»
10сегодня, 10:40
У Алены Косторной и Георгия Куницы родился сын
94сегодня, 09:44Фото
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: контрольные прокаты-2025 – кто понравился, а кто вообще не зашел?
13сегодня, 09:04
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
сегодня, 10:25
Мемориал Дениса Тена. Хэ Ин Ли, Скизас, Джозефин Ли, А Сон Ен, Чжу И представят произвольные программы
15сегодня, 06:10
Гран-при среди юниоров. Нишино выиграл короткую программу, Чхве Ха Бин – 2-й, Эбихара – 3-й
2вчера, 20:37
Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
11 октября, 18:19
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
28 сентября, 13:14
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
228 сентября, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
28 сентября, 07:13
Ксения Гущина: «В конце сезона пытались наработать четверной сальхов, но в межсезонье не делали. Делали упор на программы»
227 сентября, 13:55