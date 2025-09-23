Турнир памяти Гринькова. Яметова, Захарова, Нелюбова выступят по взрослым, Дзепка, Стрельцова, Парсегова – по юниорам
Яметова, Захарова, Дзепка, Парсегова выступят на Мемориале Сергея Гринькова.
24 сентября фигуристки покажут короткие программы.
Турнир памяти Сергея Гринькова
Москва
Женщины
Начало короткой программы – 16:55 по московскому времени
Фавориты: Вероника Яметова, Мария Захарова, Камилла Нелюбова, Елизавета Куликова, Софья Чаплыгина, Мария Мазур, Мария Парамонова, Анна Ляшенко, Ирина Мигаленя, Мария Елисова.
Юниорки, КМС
Начало короткой программы – 9:00 по московскому времени
Фавориты: София Дзепка, Виктория Стрельцова, Мария Гордеева, Арина Парсегова, Софья Смагина, Валерия Литвинчева, Майя Сарафанова, Дарья Лебедева, Ульяна Васильева, Яна Асташенкова, Варвара Кравчина.
Полный список участниц – здесь. Прямые трансляции покажет Mainstream.
