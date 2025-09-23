7

Турнир памяти Гринькова. Яметова, Захарова, Нелюбова выступят по взрослым, Дзепка, Стрельцова, Парсегова – по юниорам

Яметова, Захарова, Дзепка, Парсегова выступят на Мемориале Сергея Гринькова.

24 сентября фигуристки покажут короткие программы.

Турнир памяти Сергея Гринькова

Москва

Женщины

Начало короткой программы – 16:55 по московскому времени

Фавориты: Вероника Яметова, Мария Захарова, Камилла Нелюбова, Елизавета Куликова, Софья Чаплыгина, Мария Мазур, Мария Парамонова, Анна Ляшенко, Ирина Мигаленя, Мария Елисова.

Юниорки, КМС

Начало короткой программы – 9:00 по московскому времени

Фавориты: София Дзепка, Виктория Стрельцова, Мария Гордеева, Арина Парсегова, Софья Смагина, Валерия Литвинчева, Майя Сарафанова, Дарья Лебедева, Ульяна Васильева, Яна Асташенкова, Варвара Кравчина.

Полный список участниц – здесь. Прямые трансляции покажет Mainstream.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
женское катание
результаты
турнир памяти Гринькова
Майя Сарафанова
Виктория Стрельцова
Ульяна Васильева
Варвара Кравчина
Арина Парсегова
Яна Асташенкова
Валерия Литвинчева
Софья Смагина
Дарья Лебедева
Мария Гордеева
София Дзепка
Анна Ляшенко
Камилла Нелюбова
Мария Захарова
Мария Елисова
Ирина Мигаленя
Мария Парамонова
Мария Мазур
Вероника Яметова
logoЕлизавета Куликова
Софья Чаплыгина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Мин Гю Со, Блэкуэлл, Мори и Супаташвили выступят с короткими программами
сегодня, 18:23
Короткая программа Самсонова поставлена под музыку к фильму «Миссия невыполнима»
9сегодня, 17:49Видео
Донован Каррильо: «Гуменник – очень сбалансированный фигурист, у которого есть все. Я очень рад, что россияне оказались в Пекине»
3сегодня, 17:29
Каррильо о работе с Дудаковым и Глейхенгаузом: «Это было 4 года назад, но я детально помню те уроки. До сих пор использую их методики в тренировках»
5сегодня, 17:24
Тарасова считает, что Гуменнику надо оставить 5 квадов в программе: «Нельзя облегчать задачу, пытаться себя беречь. Ты должен делать то, что позволит уверенно бороться»
13сегодня, 17:12
Ирина Слуцкая: «Верю, что к февралю Петросян и Гуменник еще приумножат свое мастерство»
4сегодня, 16:15
Гран-при среди юниоров. Калугина, Ван Ихань, Мураками, Ким Ю Сон покажут короткие программы
сегодня, 15:45
Татьяна Тарасова: «Если у Загитовой есть голос и слух, то надо пробовать петь, раз хочется. Пусть пробует, а мы послушаем»
43сегодня, 15:20
Акопова о турнире в Пекине: «Первые два дня были на стрессе, думали, что не сможем выступить. Нам не прилетел багаж»
8сегодня, 14:52
Дмитрий Губерниев: «Если Загитова хочет стать царицей пения, ей надо ходить на вокал, усердно заниматься, как это делал я»
17сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир памяти Гринькова. Савосин, Ковалев, Федоров выступят по взрослым, Лазарев и Лукин – по юниорам
43 минуты назад
Ковтун о Гуменнике и Петросян: «У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне»
121 сентября, 16:14
Инна Гончаренко: «Программы Гуменника произвели огромное впечатление. Он очень хороший катальщик, красивый, артистичный парень»
121 сентября, 12:16
Лидия Иванова: «Желаю Петросян выиграть Олимпийские игры. О втором месте даже думать не хочу»
2020 сентября, 19:31
Погорилая о победе Петросян: «Главное, чтобы наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. А прокат был шикарный»
520 сентября, 19:22
Трусова о тренерских подходах: «Не люблю, когда перебор похвалы. Нравится четкий рабочий процесс, требовательность без жесткости»
320 сентября, 19:07
Боброва о Петросян: «Самое главное – это здоровье, а также доехать до Олимпийских игр и выступить там еще лучше, чем сегодня и вчера»
20 сентября, 18:49
Александра Трусова: «Ребенок прекрасно спит днем, дает мне делать свои дела. Но ночью не спит. Муж всегда помогает, старается, когда есть возможность»
1520 сентября, 18:12
Трусова о Петросян и Гуменнике: «Рада, что наших спортсменов допустили. Они большие молодцы, что вышли на мировую арену и показали себя»
220 сентября, 18:01
«Думаю, Гуменник и Петросян могут смело бороться за олимпийское золото». Ишмуратова о фигуристах
1120 сентября, 15:52