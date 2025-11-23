  • Спортс
  • Александр Жулин: «Скорее всего, в ближайшее время потеряю свой американский паспорт. Не слишком жалею об этом – в США не был с 2006 года»
Александр Жулин: «Скорее всего, в ближайшее время потеряю свой американский паспорт. Не слишком жалею об этом – в США не был с 2006 года»

Александр Жулин: в ближайшее время потеряю американский паспорт.

Чемпион мира в танцах на льду, заслуженный тренер России Александр Жулин сообщил, что, скорее всего, утратит свой американский паспорт.

«Скорее всего, в ближайшее время я потеряю свой американский паспорт. Я не могу доказать, что пять лет прожил в США. Мой старый паспорт аннулировали, а там были все пересечения границ.

Предоставить какие-то данные о месте проживания я тоже не могу. Предлагаю им свой номер социального страхования, а мне отвечают, что им это неинтересно.

Доказательств у меня не хватило, так что паспорт, видимо, потеряю. Не слишком жалею об этом, потому что в США не был с 2006 года. Американский паспорт был полезен только благодаря свободе путешествий по миру, а так мне вообще он не упал.

Если бы с нашим паспортом можно было ездить без виз, я бы никогда американский не получил. А вообще за последние пять лет я, кроме Турции, никуда не выезжал, так что сильно переживать не буду», – сказал Жулин. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoАлександр Жулин
танцы на льду
