Чемпионат Италии. 1-й этап. Грассль лидирует после короткой программы, Риццо – 2-й, Мемола – 3-й
Даниэль Грассль лидирует на первом этапе чемпионата Италии по фигурному катанию.
Чемпионат Италии
1-й этап
Тренто
Мужчины
Начало произвольной программы – 19.45 по московскому времени (5 октября)
Короткая программа
1. Даниэль Грассль – 100,75
2. Маттео Риццо – 91,24
3. Николай Мемола – 82,83
4. Габриэле Франджипани – 82,59
