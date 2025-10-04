10

Шоу Загитовой «Ассоль» пройдет в марте в Краснодаре

Алина Загитова представит шоу «Ассоль» в марте в Краснодаре.

Премьера рок-мюзикла на льду «Ассоль» прошла в конце июня в Санкт-Петербурге.

Шоу в Краснодаре состоится 8 марта в ледовом дворце Ice Palace. Билеты можно приобрести на сайте Kassir.ru, стоимость – от 2000 до 6500 рублей.

Загитова – совсем не Ассоль. А ее рок-мюзиклу на льду не хватило рока и льда

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Kassir.ru
logoАлина Загитова
ледовые шоу
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ягудин жаловался на дреды и кожаные штаны, потому что у него там все прело». Загитова о шоу «Ассоль»
10522 сентября, 13:42
Загитова про «Ассоль»: «У нас все шоу были солд-аут. Буквально в последний момент за 2-3 недели продажи поднялись»
9022 сентября, 13:15
Загитова о работе продюсером: «Я постоянный контролер, мне надо все знать. Прошла быстрый курс всех профессий: режиссура, играла на пианино»
2122 сентября, 12:31
Главные новости
Мемориал Дениса Тена. Шайдоров, Эгадзе, Браун, Ли Си Хен, Литвинцев выступят с произвольными программами
159сегодня, 08:05Live
Мемориал Дениса Тена. Дэвис и Смолкин победили, Уна и Гэйдж Браун – 2-е, Рейтан и Майоров – 3-и
176сегодня, 08:02
На компанию Авербуха подали в суд с требованием взыскать 17 млн рублей
36сегодня, 06:26
Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске
сегодня, 06:00
Расписание мемориала Дениса Тена в Алматы: там выступят Дэвис и Смолкин, Шайдоров, Чха Чжун Хван и Браун
33сегодня, 06:00
Гран-при среди юниоров. Ким Ю Чжэ победила, Ленгелова – 2-я, фон Фельтен – 3-я
26вчера, 20:30
В финал Гран-при среди юниоров отобрались три канадские и три китайские спортивные пары
3вчера, 19:15
Акушер-гинеколог о Трусовой: «Через два месяца швы разойтись не могут. В ее падениях ничего опасного нет»
69вчера, 18:59
Мемориал Дениса Тена. Хэ Ин Ли победила, А Сон Ен – 2-я, Скизас – 3-я
27вчера, 15:22
Тарасова о возвращении Косторной в спорт: «Дайте девочке отдохнуть, пусть придет в себя. Не все так быстро набирают форму после родов, как Трусова»
28вчера, 13:17
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль, Вейон и Брэндис, Сольдати и Тальябу покажут произвольные танцы
32 минуты назадLive
Гран-при среди юниоров. Нишино, Чхве Ха Бин, Эбихара, Гартунг и Вайлер представят произвольные программы
2сегодня, 06:03
Дмитрий Губерниев: «Поздравляю Косторную и Куницу с пополнением в семье. Для чего мы живем? Чтобы видеть счастливые глаза наших детей»
6вчера, 16:28
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо – 3-и
вчера, 13:56
Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
21 октября, 18:19
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
28 сентября, 13:14
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
228 сентября, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
28 сентября, 07:13