Шоу Загитовой «Ассоль» пройдет в марте в Краснодаре

Алина Загитова представит шоу «Ассоль» в марте в Краснодаре.

Премьера рок-мюзикла на льду «Ассоль» прошла в конце июня в Санкт-Петербурге.

Шоу в Краснодаре состоится 8 марта в ледовом дворце Ice Palace. Билеты можно приобрести на сайте Kassir.ru , стоимость – от 2000 до 6500 рублей.

Загитова – совсем не Ассоль. А ее рок-мюзиклу на льду не хватило рока и льда