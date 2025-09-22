Загитова о работе продюсером: «Я постоянный контролер, мне надо все знать. Прошла быстрый курс всех профессий: режиссура, играла на пианино»

Алина Загитова заявила, что роль продюсера заставила ее освоить разные профессии.

В прошлом году в Казани проходило ледовое шоу олимпийской чемпионки Загитовой «Хранители времени», а в 2025-м – шоу «Ассоль» в Санкт-Петербурге.

– Как тебе роль продюсера?

– Очень нравится. Я постоянный контролер, мне надо все знать, перфекционизм никуда не делся. Просто я пытаюсь слушать других. Это шоу меня научило слушать других людей.

Мне было сложновато в первом проекте, там такие мастодонты в своих сферах. Мне было 21, а люди работают 70+. Мы сидим, я во главе и прошу: а можем сесть наоборот? Я вас послушаю, потому что настолько интересно это все.

Я прошла быстрый курс всех профессий: звукорежиссура, режиссура, у нас было 120 минут оригинальной музыки – я садилась за пианино, что-то делала, играла. И кстати, эти вставки были.

Там была сцена: Ассоль буллят, она сидит вспоминает, у нее вот эти воспоминания из детства, как над ней издевались. И у нас было пианино, инструмент… типа вот этого телефона, мессенджера. И они сидят и делают не красивую музыку, а вот эти нелепые (показывает руками – Спортс’’). И я пыталась понять, что в голове у других людей, когда они пишут…

– ...когда они пишут злостные комментарии?

– Да, и я просто делала нелепые какие-то па – и это все вставили в музыку, – рассказала Загитова на ютуб-канале Ляйсан Утяшевой.