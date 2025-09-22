«Ягудин жаловался на дреды и кожаные штаны, потому что у него там все прело». Загитова о шоу «Ассоль»

Алина Загитова рассказала о жалобах Алексея Ягудина во время ледового шоу.

В июне в Санкт-Петербурге проходил рок-мюзикл Загитовой «Ассоль». Олимпийский чемпион Ягудин исполнил роль Эгля.

– Алексей Константинович Ягудин, конечно, у нас отличился. Мы шутим, конечно. Он мне записал кружочек в телеграме: Алина Ильназовна, я очень хотел бы поучаствовать в шоу. У нас был кастинг всероссийский, и я говорила: отправляйте свои заявки.

– Ягудин отправил тебе заявку?

– Мы, конечно, посмеялись, но иметь такого человека в команде – потрясающая удача. Он сделал многое для спорта, большое профессионал. Но он жаловался на штаны – мы ему сделали кожаные штаны, он у нас был в роли рассказчика с раздвоением личности. Он все время жаловался на дреды и кожаные штаны, потому что у него там все прело.

– Спасибо за подробность.

– Но мы ему купили пудру детскую на всякий случай. Ладно, шутка. Были такие моменты, но что? Красота требует жертв, – рассказала Загитова на ютуб-канале Ляйсан Утяшевой.