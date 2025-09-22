Загитова про «Ассоль»: «У нас все шоу были солд-аут. Буквально в последний момент за 2-3 недели продажи поднялись»

Алина Загитова .

В июне в Санкт-Петербурге состоялось три показа ледового шоу олимпийской чемпионки Загитовой «Ассоль».

– Очень сложно продать билеты, когда два месяца до шоу. Все такие проекты начинают рекламировать полгода как минимум. А у нас все получилось в кратчайшие сроки.

До последнего не было понятно вообще, продастся все это или нет. Но буквально в последний момент перед шоу, за 2-3 недели продажи поднялись, что меня очень обрадовало. И в принципе у нас все шоу были солд-аут.

– Солд-аут – это сколько? Сколько вместимость зала?

– Так, 4300.

– Потрясающе, очень серьезно за такой короткий срок.

– Спасибо большое. Естественно, у меня были очень сильные нервы, потому что там я отвечала не только за себя, но и за свет, звук, всех артистов – на мне вся ответственность. Поэтому… Да, колоссальные переживания, – рассказала Загитова на ютуб-канале Ляйсан Утяшевой.

