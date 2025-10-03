Дмитрий Евгеньев: «Соколовская умеет поддержать и наставить. Когда у меня не получался лутц, она дала хороших люлей, а потом спокойно объяснила, в чем ошибка»

Мухортова и Евгеньев рассказали о новом тренерском штабе и работе с Соколовской.

В июне этого года пара покинула штаб Этери Тутберидзе и начала тренироваться на катке Татьяны Навки под руководством Алексея Тихонова.

– Как сейчас выглядит ваш тренерский штаб? Главный тренер – Алексей Тихонов, с вами также работает Мария Петрова. Есть кто-то еще?

Дмитрий Евгеньев: Просто поменялись те специалисты, от которых мы ушли с катка Этери Георгиевны. Новый джазист, новый хореограф. В случае необходимости у нас есть возможность выходить на лед к Светлане Владимировне Соколовской, также работаем с ее хореографом Анной Валерьевной Билибиной.

Анастасия Мухортова: При переезде на новый каток немного поменялось наше окружение.

– Со Светланой Владимировной уже удалось поработать? Какие-то результаты, может, заметили?

Евгеньев: Вы знаете, когда Светлана Владимировна пришла к нам на тренировку, я прыгал лутц, и у меня он не получался. Сначала она дала мне хороших люлей, а потом спокойно объяснила, в чем была моя ошибка и как нужно было сделать. После этого я пошел и сделал этот прыжок. То есть она умеет, когда нужно, поддержать и наставить, а потом спокойно дать нужный совет.

