Анастасия Мухортова: «Над исполнением произвольной еще работать и работать. Были две небольшие ошибочки, но не бросили программу»

Мухортова и Евгеньев оценили выступление с произвольной на контрольных прокатах.

Программа фигуристов поставлена под композиции «Van Gogh» Вирджинио Айелло, «Risk» Стивена Гатайнца, «Cernunnos» Кристиана Рейндля и Люси Паради.

Мухортова: Довольны постановкой, над исполнением еще работать и работать. Сегодня было больше уверенности перед прокатом, даже больше, чем перед короткой программой. Были две небольшие ошибочки, но не бросили программу.

Я монтировала очень много вариантов музыки, чтобы не только нравилось слушать, но еще и кататься.

Костюмы — моя давняя мечта, мне нравится Ван Гог, я сделала сережки. Мне очень хотелось попробовать осуществить это на льду.

— Как вам работа с Марией Петровой?

Мухортова: Мы всегда с ней работали, просто у нее не было возможности так часто приходить и так плотно работать. Сейчас она на каждой тренировке, говорит умные вещи и дает ценные советы. Мария — энерджайзер.

Евгеньев: Алексей (Тихонов) очень кропотливый, ему нужно все разобрать по полочкам. Мария — это просто идите и делайте! Я называю их тренерскую работу тандемом, потому что они дополняют друг друга.