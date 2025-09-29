Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске
Гран-при среди юниоров
6-й этап
Гданьск, Польша
2 октября, четверг
10:45 – юниорки, короткая программа
16:25 – пары, короткая программа
19:45 – юниоры, короткая программа
3 октября, пятница
11:00 – танцы на льду, ритм-танец
14:00 – пары, произвольная программа
17:45 – юниорки, произвольная программа
4 октября, суббота
13:00 – танцы на льду, произвольный танец
16:10 – юниоры, произвольная программа
Участники
Юниоры: Эдвард Васий (Канада), Генрих Гартунг (Германия), Алексей Власенко (Венгрия), Даийя Эбихара (Япония), Тайга Нишино (Япония), Хабин Чой (Южная Корея), Аарон Ким (Южная Корея), Калеб Фаррингтон (США).
Юниорки: Изабелла Ванг (Австралия), Сумика Канадзава (Япония), Каорука Вада (Япония), Ким Ю Чжэ (Южная Корея), Ко На Ен (Южная Корея), Софи Джолин фон Фельтен (США).
Пары: Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада), Роман Телемак – Люка Кулон (Франция), Наоми Уильямс – Лаклан Льюэр (США).
Танцы на льду: Лейла Вейон – Александр Брэндис (Канада), Арианна Солдати – Николас Тальябуе (Италия), Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина), Грейс Фишер – Люк Фишер (США).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на ютуб-канале ISU.