Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске

Со 2 по 4 октября в Гданьске пройдет шестой этап Гран-при среди юниоров.

Гран-при среди юниоров 6-й этап Гданьск, Польша 2 октября, четверг 10:45 – юниорки, короткая программа 16:25 – пары, короткая программа 19:45 – юниоры, короткая программа 3 октября, пятница 11:00 – танцы на льду, ритм-танец 14:00 – пары, произвольная программа 17:45 – юниорки, произвольная программа 4 октября, суббота 13:00 – танцы на льду, произвольный танец 16:10 – юниоры, произвольная программа Участники Юниоры: Эдвард Васий (Канада), Генрих Гартунг (Германия), Алексей Власенко (Венгрия), Даийя Эбихара (Япония), Тайга Нишино (Япония), Хабин Чой (Южная Корея), Аарон Ким (Южная Корея), Калеб Фаррингтон (США). Юниорки: Изабелла Ванг (Австралия), Сумика Канадзава (Япония), Каорука Вада (Япония), Ким Ю Чжэ (Южная Корея), Ко На Ен (Южная Корея), Софи Джолин фон Фельтен (США). Пары: Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада), Роман Телемак – Люка Кулон (Франция), Наоми Уильямс – Лаклан Льюэр (США). Танцы на льду: Лейла Вейон – Александр Брэндис (Канада), Арианна Солдати – Николас Тальябуе (Италия), Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина), Грейс Фишер – Люк Фишер (США). ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на ютуб-канале ISU.