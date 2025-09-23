Гран-при среди юниоров. Мин Гю Со, Блэкуэлл, Мори и Супаташвили выступят с короткими программами

Мин Гю Со, Блэкуэлл, Супаташвили покажут короткие программы на Гран-при юниоров.

Фигуристы выйдут на лед 24 сентября на этапе в Баку.

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Баку, Азербайджан

Юноши, короткая программа

Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – Skating ISU .

Первая разминка

1. Альбин Самуэльссон (Швеция)

2. Матвей Соколов (Израиль)

3. Максим Петриченко (Австрия)

4. Феликс Хаоюй Цзэн (Германия)

5. Аурелиан Шервет (Швейцария)

Вторая разминка

6. Рето Мори (Япония)

7. Мехмет Дженкай Карликли (Турция)

8. Денис Круглов (Бельгия)

9. Владислав Чураков (Эстония)

10. Оскар Оливер (Польша)

Третья разминка

11. Деян Михайлов (Болгария)

12. Калеб Фаррингтон (США)

13. Патрик Блэкуэлл (США)

14. Мин Гю Со (Южная Корея)

15. Якуб Тыкал (Чехия)

16. Сильвен Ричи (Франция)

Четвертая разминка

17. Лу Божэнь (Китай)

18. Дмитрий Руденко (Словакия)

19. Янис Знотиньш (Латвия)

20. Константин Супаташвили (Грузия)

21. Никита Козлов (Казахстан)

22. Хуан Уренья Руис (Испания)

Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Баку