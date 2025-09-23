0

Гран-при среди юниоров. Мин Гю Со, Блэкуэлл, Мори и Супаташвили выступят с короткими программами

Мин Гю Со, Блэкуэлл, Супаташвили покажут короткие программы на Гран-при юниоров.

Фигуристы выйдут на лед 24 сентября на этапе в Баку.

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Баку, Азербайджан

Юноши, короткая программа

Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – Skating ISU.

Первая разминка

1. Альбин Самуэльссон (Швеция)

2. Матвей Соколов (Израиль)

3. Максим Петриченко (Австрия)

4. Феликс Хаоюй Цзэн (Германия)

5. Аурелиан Шервет (Швейцария)

Вторая разминка

6. Рето Мори (Япония)

7. Мехмет Дженкай Карликли (Турция)

8. Денис Круглов (Бельгия)

9. Владислав Чураков (Эстония)

10. Оскар Оливер (Польша)

Третья разминка

11. Деян Михайлов (Болгария)

12. Калеб Фаррингтон (США)

13. Патрик Блэкуэлл (США)

14. Мин Гю Со (Южная Корея)

15. Якуб Тыкал (Чехия)

16. Сильвен Ричи (Франция)

Четвертая разминка

17. Лу Божэнь (Китай)

18. Дмитрий Руденко (Словакия)

19. Янис Знотиньш (Латвия)

20. Константин Супаташвили (Грузия)

21. Никита Козлов (Казахстан)

22. Хуан Уренья Руис (Испания)

Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Баку

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoГран-при среди юниоров
мужское катание
результаты
сборная Словакии
logoсборная Латвии
Константин Супаташвили
logoсборная Китая
logoсборная Казахстана
logoсборная Испании
сборная Грузии
logoсборная Эстонии
сборная Австрии
logoсборная Японии
сборная Польши
logoсборная Южной Кореи
logoсборная Франции
logoсборная Германии
logoсборная Чехии
logoсборная Турции
logoсборная Швейцарии
logoсборная Бельгии
logoсборная Швеции
logoсборная Израиля
Патрик Блэкуэлл
logoсборная США
сборная Болгарии
Мин Гю Со
Денис Круглов
Рето Мори
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Короткая программа Самсонова поставлена под музыку к фильму «Миссия невыполнима»
5сегодня, 17:49Видео
Донован Каррильо: «Гуменник – очень сбалансированный фигурист, у которого есть все. Я очень рад, что россияне оказались в Пекине»
2сегодня, 17:29
Каррильо о работе с Дудаковым и Глейхенгаузом: «Это было 4 года назад, но я детально помню те уроки. До сих пор использую их методики в тренировках»
4сегодня, 17:24
Тарасова считает, что Гуменнику надо оставить 5 квадов в программе: «Нельзя облегчать задачу, пытаться себя беречь. Ты должен делать то, что позволит уверенно бороться»
9сегодня, 17:12
Ирина Слуцкая: «Верю, что к февралю Петросян и Гуменник еще приумножат свое мастерство»
4сегодня, 16:15
Гран-при среди юниоров. Калугина, Ван Ихань, Мураками, Ким Ю Сон покажут короткие программы
сегодня, 15:45
Татьяна Тарасова: «Если у Загитовой есть голос и слух, то надо пробовать петь, раз хочется. Пусть пробует, а мы послушаем»
38сегодня, 15:20
Акопова о турнире в Пекине: «Первые два дня были на стрессе, думали, что не сможем выступить. Нам не прилетел багаж»
8сегодня, 14:52
Дмитрий Губерниев: «Если Загитова хочет стать царицей пения, ей надо ходить на вокал, усердно заниматься, как это делал я»
16сегодня, 14:15
Светлана Журова: «Загитовой обязательно стоит попробовать себя в роли певицы. Я бы с удовольствием посмотрела, послушала ее песню»
28сегодня, 13:52
Ко всем новостям
Последние новости
Ковтун о Гуменнике и Петросян: «У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне»
121 сентября, 16:14
Инна Гончаренко: «Программы Гуменника произвели огромное впечатление. Он очень хороший катальщик, красивый, артистичный парень»
121 сентября, 12:16
Лидия Иванова: «Желаю Петросян выиграть Олимпийские игры. О втором месте даже думать не хочу»
2020 сентября, 19:31
Погорилая о победе Петросян: «Главное, чтобы наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. А прокат был шикарный»
520 сентября, 19:22
Трусова о тренерских подходах: «Не люблю, когда перебор похвалы. Нравится четкий рабочий процесс, требовательность без жесткости»
320 сентября, 19:07
Боброва о Петросян: «Самое главное – это здоровье, а также доехать до Олимпийских игр и выступить там еще лучше, чем сегодня и вчера»
20 сентября, 18:49
Александра Трусова: «Ребенок прекрасно спит днем, дает мне делать свои дела. Но ночью не спит. Муж всегда помогает, старается, когда есть возможность»
1520 сентября, 18:12
Трусова о Петросян и Гуменнике: «Рада, что наших спортсменов допустили. Они большие молодцы, что вышли на мировую арену и показали себя»
220 сентября, 18:01
«Думаю, Гуменник и Петросян могут смело бороться за олимпийское золото». Ишмуратова о фигуристах
1120 сентября, 15:52
Наталья Бестемьянова: «Петросян показала замечательный прокат. Можно только поздравить с тем, что теперь у нее есть квота на Олимпийские игры»
220 сентября, 15:44