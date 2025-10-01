0

Гран-при среди юниоров. Фон Фельтен, Каназава, Ким Ю Чжэ, Вада, Дибберн выйдут на лед с короткими программами

2 октября фигуристки покажут короткие программы на юниорском Гран-при в Гданьске.

Гран-при среди юниоров

6-й этап

Гданьск, Польша

Юниорки

Короткая программа

Начало – 10:45 по московскому времени, прямая трансляцияютуб-канал Skating ISU.

Первая разминка

4. Софи Джолин фон Фельтен (США)

Третья разминка

14. Элизабет Дибберн (Швейцария)

Четвертая разминка

17. Алиса Ленгелова (Словакия)

20. Ко На Ен (Южная Корея)

Пятая разминка

21. Ханна Куинн (Канада)

26. Кайя Тирнан (США)

Шестая разминка

27. Ким Ю Чжэ (Южная Корея)

28. Сумика Каназава (Япония)

31. Гао Шици (Китай)

Седьмая разминка

33. Каоруко Вада (Япония)

