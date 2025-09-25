Гран-при среди юниоров. Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман, Кэлхаун и Желтышев, Хомик и Бюлоу представят ритм-танцы
25 сентября танцоры на льду покажут ритм-танцы на Гран-при среди юниоров.
Гран-при среди юниоров
5-й этап
Баку, Азербайджан
Танцы на льду, ритм-танец
Начало – 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Первая разминка
1. Матильда Петракки – Пьетро Рота (Италия)
4. Элиска Закова – Филип Менцл (Чехия)
Вторая разминка
6. Нелли Элиза Хемке – Артем Сладков (Германия)
7. Анна Маккензи – Уэсли Локвуд (Швеция)
8. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция)
9. Джейн Кэлхаун – Марк Желтышев (США)
Третья разминка
11. Леони Вудтли – Тимон Дэвид Санер (Швейцария)
12. Анаэль Куэви – Янн Хомаву (США)
13. София Безносикова – Макс Лелу (Бельгия)
14. Саммер Хомик – Николас Бюлоу (Канада)
15. Зои Бьянки – Даниэль Базиль (Италия)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
