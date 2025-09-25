0

Гран-при среди юниоров. Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман, Кэлхаун и Желтышев, Хомик и Бюлоу представят ритм-танцы

25 сентября танцоры на льду покажут ритм-танцы на Гран-при среди юниоров.

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Баку, Азербайджан

Танцы на льду, ритм-танец

Начало – 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU. 

Первая разминка

1. Матильда Петракки – Пьетро Рота (Италия) 

4. Элиска Закова – Филип Менцл (Чехия)

Вторая разминка

6. Нелли Элиза Хемке – Артем Сладков (Германия)

7. Анна Маккензи – Уэсли Локвуд (Швеция)

8. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция)

9. Джейн Кэлхаун – Марк Желтышев (США)

Третья разминка

11. Леони Вудтли – Тимон Дэвид Санер (Швейцария)

12. Анаэль Куэви – Янн Хомаву (США)

13. София Безносикова – Макс Лелу (Бельгия)

14. Саммер Хомик – Николас Бюлоу (Канада)

15. Зои Бьянки – Даниэль Базиль (Италия)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
