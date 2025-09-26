Гран-при среди юниоров. Шифрина, Ван Ихань, Джу Хе Вон, Ким Ю Сон, Калугина выступят с произвольными программами

Девушки покажут произвольные программы на этапе Гран-при среди юниоров в Баку.

Фигуристки выйдут на лед 26 сентября.

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Баку, Азербайджан

Произвольная программа

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Четвертая разминка

21. Яна Горчичкова (Чехия)

22. Ханна Франк (Австрия)

23. Наташа Ермолицка (Латвия)

Пятая разминка

24. Харуна Мураками (Япония)

25. Лейла Цетин (Турция)

26. София Некрасова (Эстония)

27. Леандра Цимпукакис (Швейцария)

28. Лилу Ремейсен (Бельгия)

29. Алиса Ленгелова (Словакия)

Шестая разминка

30. Арина Калугина (Азербайджан)

31. Маюко Ока (Япония)

32. Ким Ю Сон (Южная Корея)

33. Джу Хе Вон (Южная Корея)

34. Ван Ихань (Китай)

35. Софья Шифрина (Израиль)

Положение после короткой программы

1. Софья Шифрина (Израиль) – 61,56

2. Ван Ихань (Китай) – 60,96

3. Джу Хе Вон (Южная Корея) – 59,99

4. Ким Ю Сон (Южная Корея) – 59,68

5. Маюко Ока (Япония) – 58,03

6. Арина Калугина (Азербайджан) – 57,87

7. Алиса Ленгелова (Словакия) – 55,85

8. Лилу Ремейсен (Бельгия) – 55,56

9. Леандра Цимпукакис (Швейцария) – 55,22

10. София Некрасова (Эстония) – 52,16

11. Лейла Цетин (Турция) – 51,38

12. Харуна Мураками (Япония) – 51,23

13. Наташа Ермолицка (Латвия) – 51,21

14. Ханна Франк (Австрия) – 50,20

15. Яна Горчичкова (Чехия) – 49,78

Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Баку