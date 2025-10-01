Мемориал Дениса Тена. Хэ Ин Ли, А Сон Ен, Скизас, Джозефин Ли, Чжу И выступят с короткими программами
2 октября фигуристки покажут короткие программы на Мемориале Дениса Тена.
ISU Challenger
Мемориал Дениса Тена
Алматы, Казахстан
Женщины
Короткая программа
Начало – 14:15 по московскому времени.
Первая разминка
1. София Фарафонова (Казахстан)
2. Амира Ирматова (Казахстан)
3. Нурия Сулеймен (Казахстан)
4. А Сон Ен (Южная Корея)
5. Чжу И (Китай)
Вторая разминка
6. Русалина Шакрова (Казахстан)
7. Вероника Коваленко (Казахстан)
8. Маделин Скизас (Канада)
9. Джозефин Ли (США)
10. Олеся Леонова (Эстония)
11. Хэ Ин Ли (Южная Корея)
Расписание мемориала Дениса Тена в Алматы: там выступят Дэвис и Смолкин, Шайдоров, Чха Чжун Хван и Браун
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости