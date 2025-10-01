0

Мемориал Дениса Тена. Хэ Ин Ли, А Сон Ен, Скизас, Джозефин Ли, Чжу И выступят с короткими программами

2 октября фигуристки покажут короткие программы на Мемориале Дениса Тена.

ISU Challenger

Мемориал Дениса Тена

Алматы, Казахстан

Женщины

Короткая программа

Начало – 14:15 по московскому времени.

Первая разминка

1. София Фарафонова (Казахстан)

2. Амира Ирматова (Казахстан)

3. Нурия Сулеймен (Казахстан)

4. А Сон Ен (Южная Корея)

5. Чжу И (Китай)

Вторая разминка

6. Русалина Шакрова (Казахстан)

7. Вероника Коваленко (Казахстан)

8. Маделин Скизас (Канада)

9. Джозефин Ли (США)

10. Олеся Леонова (Эстония)

11. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Мемориал Дениса Тена
результаты
женское катание
А Сон Ен
Олеся Леонова
Хэ Ин Ли
Чжу И
Маделин Скизас
Джозефин Ли
София Фарафонова
