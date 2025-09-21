«Подарок от моего тренера Евгения Викторовича, спасибо большое». Костылева получила от Плющенко серьги с бриллиантами
Евгений Плющенко подарил своей ученице Елене Костылевой серьги с бриллиантами.
Об этом 13-летняя фигуристка рассказала в телеграм-канале.
«Бриллиантовые сережки, подарок от моего тренера Евгения Викторовича, спасибо большое», – написала спортсменка.
Ирина Костылева, мама фигуристки, заявила, что ее дочь – любимица Плющенко.
«Так она его любимица. Почему не подарить.
Если ребенок, спортсмен приносит тебе положительные эмоции каждый день на тренировках. Ты идешь на тренировку к нему. И ты можешь себе это позволить. Почему нет?» – написала Костылева-старшая.
Источник: телеграм Елены Костылевой
