«Подарок от моего тренера Евгения Викторовича, спасибо большое». Костылева получила от Плющенко серьги с бриллиантами

Евгений Плющенко подарил своей ученице Елене Костылевой серьги с бриллиантами.

Об этом 13-летняя фигуристка рассказала в телеграм-канале.

«Бриллиантовые сережки, подарок от моего тренера Евгения Викторовича, спасибо большое», – написала спортсменка.

Ирина Костылева, мама фигуристки, заявила, что ее дочь – любимица Плющенко.

«Так она его любимица. Почему не подарить.

Если ребенок, спортсмен приносит тебе положительные эмоции каждый день на тренировках. Ты идешь на тренировку к нему. И ты можешь себе это позволить. Почему нет?» – написала Костылева-старшая.