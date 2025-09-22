  • Спортс
Мама Елены Костылевой об «Ангелах Плющенко»: «Тот контракт, который нам подсунули, где мы только должны, никто подписывать не будет»

Мама фигуристки Елены Костылевой рассказала, сколько денег вложила в ее карьеру.

Сейчас 13-летняя спортсменка тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Тот контракт, который нам подсунули, где мы только должны, никто подписывать не будет. От академии [«Ангелы Плющенко»] – только предоставление льда и тренировок. А что там на тренировках? Почему мы должны подписывать такой же контракт, как [София] Сарновская, ходячая по бортику семь лет назад? Наш контракт даже хуже.

У Сарновской есть пункт об их «неконкуренции» и нет штрафов по 100 тысяч рублей в час за выход на чужой лед, вот она и ездит по всем каткам Москвы со всеми тренерами подряд. Все с разрешения.

А 30 млн рублей, вложенных в раскрутку Лены? А титулы лучшей фигуристки страны? И мы будем подписывать контракт такой же, как Шакирова, Вагина, Рубцова?

Чтобы Лена дошла до уровня трехкратной чемпионки России в своем возрасте, я с ней жила на катке, да еще платила за это порядка 25 млн рублей плюс костюмы, жилье, соревнования, медицина», – приводит слова Ирины Костылевой «Чемпионат.com» со ссылкой на чат ее телеграм-канала.

Суета вокруг номера Костылевой: штаб Плющенко отрекся от дизайна платья, за дело взялась мама

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
