Ягудин о матери Костылевой: «Настолько интегрироваться в жизнь своего ребенка... Ненормальная ситуация, какое-то издевательство»

Алексей Ягудин высказался о матери фигуристки Елены Костылевой.

«Мое мнение – это какое-то издевательство. Имел честь наглядно наблюдать одну из картин, которая происходила на тренировке перед турниром. Простите, это ненормально. Может, современная молодежь не может без таких родителей, но настолько интегрироваться в жизнь своего ребенка...

Не хочу, чтобы меня потом судили и оскорбляли, но по мне немножко нестандартная и ненормальная ситуация. Мы можем быть фанатами своих детей и это нормально, но здесь нужно изучать этого персонажа», – сказал олимпийский чемпион Ягудин , отвечая на вопрос о поведении Ирины Костылевой .

