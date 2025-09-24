Мама Костылевой: «Зачем Лене контракт, если Плющенко делает все, чтобы она была лучшей в стране? Лена обожает Евгения, он главный человек в ее жизни»

Мама Костылевой рассказала, почему не заключает контракт с «Ангелами Плющенко».

«Факт, который интересует почти всех. Есть ли у Лены контракт с академией Плющенко? Нет. Контракта нет.

А зачем Лене контракт? Если тренер Плющенко тренирует Лену , хочет и делает все, чтоб она была, есть и будет лучшей в стране? Какой спортсмен уйдет от такого тренера?

Тем более на протяжении полутора лет спортсменке обеспечивают все, что необходимо, в материальном плане. Домик, два-три льда, медицину, костюмы, форму. Словом, тренер берет на себя все расходы, остающиеся после оплаты УОР. Какой идиот уйдëт от такого тренера?

Чтоб вы понимали, раньше я платила за все это порядка 250-500 тысяч рублей в месяц (в зависимости от школы).

С этого сезона единственными спонсорами Лены являются ее тренер Евгений Викторович Плющенко и гендиректор Академии – Яна Александровна Рудковская. Лена тренируется в академии Плющенко за счет личных средств Яны Александровны и Евгения Викторовича. Они являются единственными и основными спонсорами Лены.

Контракт со стороны академии был предложен год назад. Контракт типовой, для ноунейма, а не спортсменки уровня Лены, пришедшей в академию Плющенко с четверными прыжками и звездными титулами в детском ФК. Мы отказались подписывать такой контракт.

Администрация АП прекрасно понимает, что я подпишу только выгодный в профессиональном продвижении спортсменки контракт! Где будут стоять пункты об увеличении технического уровня спортсменки, прыжкового контента, работе по накату программ, вращениям, скольжению.

И, естественно, основным пунктом, зная ситуацию по семье Сарновских в АП, будет стоять пункт: «О заслуженном продвижении и лидерской позиции в школе» Лены. И продвижении Лены от академии Плющенко.

Но... Этого Академия не может уже себе позволить. Академия не сможет обеспечить выполнение этого пункта. Это будет противоречить исполнению контракта другой фигуристки.

Больше тема контракта не поднималась. Яна Александровна сказала, что никаких контрактов, даже под дулом пистолета со мной. Так как я подпишу только выгодный для Лены контракт и выгрызу исполнение пунктов контракта.

Так проще для АП. И они не хотят брать обязательства по Лене на АП. И в любой момент могут сказать Лене «до свидания».

Давно перестала загадывать в фигурном катании. (Жизнь научила и некоторые твари...) Главное, чтоб работа по возвращению прыжкового контента шла. Программы накатывались.

А то у меня сердце вчера ночью заплакало. Когда в чате стали выкидывать видео, как каталась Лена в 9, 10 и 11 лет. До академии Плющенко. Куда это дели тренеры за полтора года? Вот это меня беспокоит больше, чем контракт.

А еще есть самый главный пункт не бумажного контракта. Лена очень верит своему тренеру. Обожает его. Иногда мне кажется, что Лена любит Евгения Викторовича больше, чем нас. Ну и пусть. Ведь он главный в ее жизни человек сейчас. И это хорошо.

Главное, чтоб Лена, так же была важна ему как ученица. Поживем. Посмотрим», – написала Ирина Костылева , мама фигуристки Елены Костылевой, в своем телеграм-канале.