Самоделкина о работе с Арутюняном: «Я даже прочитала все его интервью, пытаясь найти скрытые послания, которые могли бы меня направить»

Софья Самоделкина рассказала о работе с тренером Рафаэлем Арутюняном.

«Для меня это очень много значит. Рафаэль верил, что я смогу изменить свое отношение, укрепить свой психологический настрой, и он понимал, насколько я готова к непрерывной работе.

Я следовала всему, что он говорил: дополнительные тренировки на льду, более целенаправленные тренировки вне льда. Я даже прочитала все его интервью, пытаясь найти скрытые послания, которые могли бы меня направить. Осознание того, что человек с таким опытом верит в меня, невероятно мотивирует!

Я так многому научилась, даже переосмысливая некоторые основы. Оказалось, что мой сальхов был построен на неправильной технике. По какой-то причине я всегда прыгала его с правой рукой впереди. Рафаэль исправил это, и вдруг все стало намного проще.

Двойной аксель мы сильно изменили, и еще есть куда совершенствоваться. Сальхов, пожалуй, был одним из наименее проблемных, хотя все же требовал некоторой доработки. Как только я поняла, что моя техника далека от идеала, я начала работать над прыжками как сумасшедшая — лутц, риттбергер, все остальное.

Я поняла, что если я хочу хорошо приземлять четверные, мне сначала нужно правильно выполнить все тройные. Иначе мои четверные будут нестабильными, как бы я ни старалась», – рассказала Софья Самоделкина.